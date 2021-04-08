СМИ узнали о "тайной" второй жене Кадырова и ее миллионном состоянии. Фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который неоднократно высказывался о необходимости разрешить многоженство на Кавказе, имеет как минимум двух жен.

Как говорится в расследовании издания "Проект", второй женой Кадырова стала уроженка чеченского села Махкеты Фатима Хазуева. Они познакомились в 2006 году на "первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне", где 15-летняя Хазуева заняла второе место (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фатима Хазуева maski-proekt.media

О том, что Хазуева приходится второй женой Кадырову, изданию рассказали несколько жителей села Махкеты, где она выросла. Брак между Кадыровым и Хазуевой также подтверждал блогер Тумсо Абдурахманов, который был дружен с братом Хазуевой.

Согласно расследованию, вторая жена Кадырова обеспечена роскошным имуществом, а собственность первой, официальной супруги Медни Кадыровой скрыта за вымышленной личностью Медни Мусаевой, чтобы не попадать в декларацию о доходах госслужащих.

На всех жен главы Чечни, по информации "Проекта", зарегистрирована недвижимость стоимостью почти 800 млн рублей ($10 млн). Так, Хазуева, которая трудоустроена в администрации Кадырова с зарплатой менее 100 тысяч рублей в месяц, владеет недвижимостью на 370 млн рублей ($4,8 млн).

В ее собственности находятся несколько квартир в Москве. В 19 лет, спустя четыре года после конкурса красоты, Хазуева стала владелицей 130-метровой квартиры в районе Шаболовка (стоимостью 50 млн рублей). В 20 лет она стала владелицей 290-метровой квартиры на улице Минская, которая может стоить 120 млн рублей. Этот дом расположен через дорогу от жилого комплекса, где владеет квартирой официальная жена Кадырова. Кроме того, в 2017 году вторая жена получила в собственность 200-метровую квартиру в Хамовниках, которую оценивают почти в 200 млн рублей.

По данным Росреестра, на Хазуеву также зарегистрирован дворец в Грозном, расположенный напротив рабочей резиденции Кадырова. Особняк находится на участке площадью более 9 тысяч квадратных метров (то есть примерно два футбольных поля), на нем расположен единственный в городе открытый бассейн.

"По степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки", – отмечает издание.

Кроме того, в начале 2021 года мать Фатимы Сацита Хазуева стала владельцем реабилитационного центра для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, построенного за год до этого на окраине села Махкеты за счет фонда имени Ахмата Кадырова.

Первая супруга главы Чечни Медни Кадырова также владеет в Москве недвижимостью на несколько сотен миллионов рублей, но большинство объектов не попали в ее декларацию о доходах. В ней упоминается только 210-метровая квартира в небоскребе на Мосфильмовской улице в Москве.

Рамзан Кадыров и его жена Медни Кадырова Scanpix

Остальная недвижимость, которую оценили в 115 млн рублей, записана на имя некой Медни Мусаевой.

"Проект" предполагает, что Медни Мусаева и Медни Кадырова – это один человек с набором документов на оба имени: у них совпадают имя, отчество и даже дата рождения. Кроме того, на имя Медни Мусаевой была в 2000-е годы зарегистрирована семейная квартира Кадыровых.

Авторы расследования отмечают, что Мусаева – это не девичья фамилия Кадыровой, глава Чечни не объявлял о разводе, а имя Медни Кадыровой упоминается в его декларации. Имея вымышленную личность, жена Кадырова, попавшая под санкции США, может ездить за границу, не привлекая к себе внимания.

В доме на Мосфильмовской улице на Медни Мусаеву оформлена квартира площадью 225 квадратных метров, которая находится рядом с задекларированной квартирой Медни Кадыровой.

Издание считает, что Медни Кадырова и Фатима Хазуева "фактически совместно владеют недвижимостью в Москве", поскольку в 2017 году Хазуева купила у Мусаевой парковочные места в доме на Мосфильмовской.

На имя Медни Мусаевой наравне с другими членами семьи Кадырова также оформлена 187-метровая квартира в районе станции метро Маяковская. Стоимость похожей недвижимости – 85 млн рублей.

В прошлом в СМИ просочилась информация о "третьей жене" Кадырова, которой называли чеченскую певицу и танцовщицу Аминат Ахмадову. Из-за близости к главе Чечни танцевальный ансамбль "Даймохк", которым руководит отец Ахмадовой, перестали приглашать на гастроли в Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, старшая дочь Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры Чечни.