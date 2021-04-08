ЗМІ дізналися про "таємну" другу дружину Кадирова та її мільйонні статки. Фото

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який неодноразово висловлювався про необхідність дозволити багатоженство на Кавказі, має як мінімум двох дружин.

Як говориться в розслідуванні видання "Проект", другою дружиною Кадирова стала уродженка чеченського села Махкети Фатіма Хазуєва. Вони познайомилися в 2006 році на "першому і останньому конкурсі краси в сучасній Чечні", де 15-річна Хазуєва посіла друге місце (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фатіма Хазуєва maski-proekt.media

Про те, що Хазуєва доводиться другою дружиною Кадирову, виданню розповіли кілька жителів села Махкети, де вона виросла. Шлюб між Кадировим і Хазуєвою також підтверджував блогер Тумс Абдурахманов, який дружив з братом Хазуєвої.

Згідно з розслідуванням, друга дружина Кадирова забезпечена розкішним майном, а власність першої, офіційної дружини Медні Кадирової прихована за вигаданою особистістю Медні Мусаєвої, щоб не потрапляти в декларацію про доходи держслужбовців.

На всіх дружин глави Чечні, за інформацією "Проекта", зареєстрована нерухомість вартістю майже 800 млн рублів ($10 млн). Так, Хазуєва, яка працевлаштована в адміністрації Кадирова із зарплатою менше 100 тисяч рублів на місяць, володіє нерухомістю на 370 млн рублів ($4,8 млн).

В її власності знаходяться кілька квартир у Москві. У 19 років, через чотири роки після конкурсу краси, Хазуєва стала власницею 130-метрової квартири в районі Шаболовка (вартістю 50 млн рублів). У 20 років вона стала власницею 290-метрової квартири на вулиці Мінська, яка може коштувати 120 млн рублів. Цей будинок розташований через дорогу від житлового комплексу, де володіє квартирою офіційна дружина Кадирова. Крім того, в 2017 році друга дружина отримала у власність 200-метрову квартиру в Хамовниках, яку оцінюють майже в 200 млн рублів.

За даними Росреєстру, на Хазуєву також зареєстрований палац в Грозному, розташований навпроти робочої резиденції Кадирова. Особняк знаходиться на ділянці площею понад 9 тисяч квадратних метрів (тобто приблизно два футбольних поля), на ньому розташований єдиний в місті відкритий басейн.

"За ступенем розкоші і площі палац Хазуєвої може конкурувати з кращими будинками Рубльовки", – відзначає видання.

Крім того, на початку 2021 року мати Фатіми Саціта Хазуєва стала власницею реабілітаційного центру для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, побудованого за рік до цього на околиці села Махкети за рахунок фонду імені Ахмата Кадирова.

Перша дружина глави Чечні Медні Кадирова також володіє в Москві нерухомістю на кілька сотень мільйонів рублів, але більшість об'єктів не потрапили в її декларацію про доходи. У ній згадується тільки 210-метрова квартира в хмарочосі на Мосфільмовській вулиці в Москві.

Рамзан Кадиров і його дружина Медні Кадирова Scanpix

Інша нерухомість, яку оцінили в 115 млн рублів, записана на ім'я якоїсь Медні Мусаєвої.

"Проект" передбачає, що Медні Мусаєва і Медні Кадирова – це одна людина з набором документів на обидва імені: у них збігаються ім'я, по батькові та навіть дата народження. Крім того, на ім'я Медні Мусаєвої була в 2000-ті роки зареєстрована сімейна квартира Кадирових.

Автори розслідування відзначають, що Мусаєва – це не дівоче прізвище Кадирової, глава Чечні не оголошував про розлучення, а ім'я Медні Кадирової згадується в його декларації. Маючи вигадану особистість, дружина Кадирова, яка потрапила під санкції США, може їздити за кордон, не привертаючи до себе уваги.

У будинку на Мосфільмовській вулиці на Медні Мусаєву оформлена квартира площею 225 квадратних метрів, яка знаходиться поруч із задекларованою квартирою Медні Кадирової.

Видання вважає, що Медні Кадирова і Фатіма Хазуєва "фактично спільно володіють нерухомістю в Москві", оскільки в 2017 році Хазуєва купила у Мусаєвої паркувальні місця в будинку на Мосфільмовській.

На ім'я Медні Мусаєвої нарівні з іншими членами сім'ї Кадирова також оформлена 187-метрова квартира в районі станції метро Маяковська. Вартість схожої нерухомості – 85 млн рублів.

У минулому в ЗМІ просочилася інформація про "третю дружину" Кадирова, якою називали чеченську співачку і танцівницю Амінат Ахмадову. Через близькість до глави Чечні танцювальний ансамбль "Даймохк", яким керує батько Ахмадової, перестали запрошувати на гастролі до Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старша дочка Кадирова Айшат стала першим заступником міністра культури Чечні.