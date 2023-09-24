СМИ показало уникальное видео с коротышкой Путиным, который скрывает лицо и шутит во время отдыха в 90-х в Финляндии

Финская телерадиокомпания Yle обнародовала подборку видео с участием нынешнего российского диктатора Владимира Путина и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Кадры были сняты в начале 1990-х годов в Финляндии, когда главный военный преступник России занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Внешность диктатора в начале 90-х годов не соответствует общественному имиджу, который Путин систематически создавал себе в течение нескольких десятилетий. Об этом сообщает издание Yle (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео было снято на роскошной вилле Thomesto Group на юге Финляндии. До того, как стать диктатором и на десятилетия занять пост главаря Кремля, Путин не особо следил за своим имиджем. На кадрах его показывают в дешевом спортивном костюме и с плохой прической.

Видео дня

По словам эксперта по России и бывшего московского корреспондента британской газеты The Guardian Люка Хардинга, самое поразительное то, что Путин улыбается и выглядит как человек, а не как чудовищная фигура, которой он стал за долгие годы при власти.

В то же время на фоне Собчака, своей бывшей жены Людмилы и других людей на видео, Путин ведет себя скованно и пытается не проявлять эмоций. На целом ряде кадров запечатлен только один момент, когда диктатор позволил себе смеяться – во время игры в настольный теннис.

Также Хардинг отметил, что Путин параноидально относится к своей частной жизни и не выпустил ни одного видеоролика, который не был бы призван поднять "престиж" диктатора.

Однако благодаря видео, полученному Yle, Путин не мог контролировать, что снимать, а что нет, и насколько хорошо он выглядит. По словам Хардинга, видео также показывает, насколько мал Путин.

К слову, на одном видео будущий диктатор не смог сдержать эмоций и пошутил. Когда Собчак резал огромный кусок мяса, Путин выдал, что видео теперь можно продавать, чтобы показать нищим россиянам, как питается мэр Санкт-Петербурга.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов снова намекнул на существование двойников диктатора Владимира Путина. По его словам, кремлевского диктатора, привычного для зрителя, последний раз видели на публике еще в 2022 году, примерно 26 июня.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 22 августа кремлевский диктатор на заседании российского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вдруг забыл, на какой руке у него часы. Курьезный момент попал на видео.

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