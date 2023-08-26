Буданов рассказал, когда на публике последний раз появлялся настоящий Путин

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов снова намекнул на существование двойников президента России Владимира Путина. По его словам, кремлевского диктатора, привычного для зрителя, последний раз видели на публике еще в прошлом году, примерно 26 июня.

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Соответствующее заявление глава ГУР МО сделал в интервью "Радио Свобода". Подчеркнем, что прямо подтверждать или опровергать наличие у российского лидера двойников Буданов отказался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давайте оставим это для каждого, чтобы все жили в своем полете фантазий", – отметил руководитель украинской разведки.

На прямой вопрос, жив ли "оригинальный" Путин, Буданов сказал: "Я не знаю, что вам ответить".

Журналистка уточнила, что Буданов сам ранее говорил, что отличает "Путиных" друг от друга.

"Да. Того, который был и которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года", – заявил начальник ГУР. Почему так произошло, он не ответил, сказав, что причин может быть много.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 22 августа кремлевский диктатор на заседании российского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вдруг забыл, на какой руке у него часы. Курьезный момент попал на видео.

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