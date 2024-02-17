СМИ показали дом, где живут родители и брат Сырского в России: соседи рассказали о них. Видео

Соседи родителей недавно назначенного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в России считают, что пожилым супругам "стыдно" за такого сына. Россияне также уверены, что главком, который считает Харьков своим родным городом и вся военная служба которого связана с Украиной, "выбрал нехорошую сторону".

С россиянами, убежденными, что путь оккупанта и предателя достойнее пути защитника, верного стране, которую считает родиной, пообщались журналисты российского издания "Новое время". Что вышло из общения, подытожили в "Радио Свобода".

Журналисты "Нового времени" съездили в село Новинки Владимирской области, где была зарегистрирована мать Александра Сырского. На месте, где когда-то стоял дом бабушки главкома ВСУ, ныне живут другие люди, которые, увидев журналистов, убежали, бросив через плечо, что они "просто здесь живут, ведут свое хозяйство, и все" и что они "понятия не имеют" ни о каких Сырских.

Семья жила в 5 км от села, в военном гарнизоне "Костерево-1": там служил отец Сырского Станислав, который был кадровым военным советской армии.

В свое время этот военный городок был засекречен. При СССР там располагались Центральные офицерские Краснознаменные курсы зенитных ракетных войск ПВО. После распада Союза и до 2007 года – Центр подготовки специалистов зенитных ракетных войск ВВС.

Сейчас "Костерево-1" считается недействующим военным городком, однако журналисты заметили там немало военных автомобилей и людей в камуфляже на гражданских машинах. А школу, где начинал обучение Александр Сырский, недавно назвали именем одного из оккупантов, ликвидированного в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Журналисты рассказали, что в 1970-х годах Станислава Сырского отправили служить в Украину, с собой он забрал семью. Так что школу Александр Сырский заканчивал уже в Харькове. Именно этот город он считает родным.

Тем временем родной брат главкома ВСУ, которому сейчас 50 лет, а также их родители, уже пересекшие 80-летний рубеж, живут в спальном районе города Владимир, в обычной панельке. Младший брат Александра Сырского работает в местном супермаркете охраником.

Соседи, услышав вопросы журналистов о семье Сырских, преимущественно отмахивались, уверяя, что знакомы с ними поверхностно и только здороваются при встрече.

"Великолепные люди! Станислав Прокофьевич вообще человечище. Подполковник российской армии. Задолбали уже стариков", – буркнул один из соседей.

Зато о самом Александре Сырском жители Владимира говорили куда охотнее.

"Земляков везде много. Они оказываются и по ту, и по эту сторону, Сложно что-то сказать", "Плохо, стыдно, наверное, его родителям", "Каждый делает свой выбор. Он выбрал нехорошую позицию такую", – заявляли жители города, с которыми пообщались журналисты.

В "Радио Свобода" напомнили, что брат Александра Сырского признался: с родственниками в РФ тот связь не поддерживает. Родители же, по сообщениям российских СМИ, о его назначении узнали только из новостей.

Сам Александр Сырский всю свою военную карьеру строил в Украине. До 2014 г. он возглавлял в ВСУ направление сотрудничества с НАТО и принимал участие в защите Украины от гибридной российской агрессии, в частности, был одним из командиров Дебальцевской операции.

Когда его бывшая родина начала полномасштабное вторжение в Украину – Сырский присоединился к отражению агрессии. Его имя связывают с обороной Киева, Бахмута и Купянского направления, а также с операцией по освобождению Харьковщины от захватчиков в 2022 году.

Напомним, ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, кем является новый главнокомандующий ВСУ Сырский. Мы собрали факты о нем, о которых украинцы не знали или забыли.

Между тем, российкое происхождение Сырского россияне используют, чтобы навязать главкому образ "советского и русского" человека. Об усилиях врага, направленных на подрыв доверия украинцев к Вооруженным силам, предостерегали в ЦПД СНБО.