Кто такой новый главнокомандующий ВСУ Сырский: факты, о которых украинцы не знают или забыли

С 8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский возложил командование Вооруженными силами на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Преемник Валерия Залужного не взялся ниоткуда: он последовательно поднимался по карьерным ступеням в украинской армии с первого дня провозглашения независимости.

Что известно о карьере и личной жизни нового главнокомандующего ВСУ, какова была его роль в битве за Дебальцево, обороне Киева и контрнаступлении на Харьковщине, чем владеет и какие принципы исповедует Сырский, разбирался OBOZ.UA. Также мы собрали все, что известно о родственниках украинского военнослужащего, до сих пор живущих в России.

Официальные данные из биографии нового главнокомандующего ВСУ

По этническому происхождению Сырский – русский. Будущий главком родился 26 июля 1965 в селе Новинки Киржакского района Владимирской области России.

Первое военное образование Сырский получал на территории РФ: в 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище – практически одновременно с бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком (тот окончил обучение в 1988 году).

Продолжил учиться военному делу Сырский уже в Украине: в 1996 году закончил с отличием Академию ВСУ (оперативно тактический уровень), а в 2005 году выпустился с золотой медалью из Национальной академии обороны Украины (оперативно стратегический уровень).

С Украиной связана также вся служба нового главкома ВСУ. Восхождение по карьерной лестнице он начал с должности командира мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й гвардейской мотострелковой дивизии в Лубнах Полтавской области.

Далее Сырский командовал мотострелковым батальоном 17-го полка 6-й дивизии Национальной гвардии Украины и 19-м полком этой же дивизии, базировавшейся в Чугуеве Харьковской области.

Начало 2000-х Сырский встретил в рядах 72 механизированной дивизии 8 армейского корпуса: был начальником штаба и заместителем комдива. Когда же в 2002 году на базе дивизии была образована 72 механизированная бригада – взял командование ею на себя.

Прежде, чем Россия напала на Украину в 2014 году, Сырский работал в должности первого заместителя командного центра ВСУ и был причастен к процессам сотрудничества Украины с НАТО.

Гибридная война на Донбассе

После того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе в 2014 году, Сырский побывал начальником штаба АТО, а также был одним из командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских воинов из этого города в Донецкой области: сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала ВСУ, когда те покидали Дебальцево.

"Я своими подразделениями занял две высоты вдоль дороги, по которой осуществлялся выход. Их заняли десантники и удерживали те две высоты фактически до полного выхода из Дебальцево наших подразделений… На момент выхода все основные опорные пункты и подразделения противника были подавлены, и он не смог адекватно среагировать на наш выход. Поэтому выход был проведен организованно – пешком или на машинах, но организованно", – вспоминал он сам в одном из интервью.

Причастен Сырский к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и к неудачной попытке отбить у оккупантов Логвиново.

В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший действия силовых структур на Донбассе. В 2017-м был назначен командующим АТО, а впоследствии сменил Сергея Наева в должности командующего Операцией объединенных сил на Донбассе.

С 2019 Сырский командовал Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Большая война России против Украины

Когда Россия начала войну против Украины уже открыто и вторглась на нашу территорию полномасштабно, на Сырского было возложено командование обороной Киева. Под его руководством вокруг столицы было построено два кольца обороны. Также он назначил командующих секторов обороны, наделив их полномочиями принимать тактические решения.

Чтобы остановить продвижение российских войск в Киев, Сырский отдал приказ взрывать мосты на Киевщине. В частности, 26 февраля 2022 года была взорвана дамба на реке Ирпень, в результате чего позиции оккупантов были затоплены.

С лета 2022 года Сырский стал одним из командующих контрнаступательной операцией Сил обороны на Харьковщине, по итогам которой захватчиков сначала отбросили от Харькова, сделав невозможным обстрелы облцентра из артиллерии, а впоследствии – освободили практически всю территорию области и деоккупировали Балаклею и Изюм, а также Святогорск и Лиман на Донетчине и Кременную в Луганской области.

Как командующий ОСУВ "Хортица" Сырский осенью 2022 – весной 2023 командовал обороной Соледара и Бахмута в Донецкой области.

На должность главнокомандующего ВСУ глава Сухопутных войск генерал-полковник Сырский назначен указом президента Украины 8 февраля 2024 года.

Сырский имеет звание Героя Украины (с апреля 2022), награжден Крестом боевых заслуг (июль 2022). Он является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого: получил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ (за Дебальцевскую операцию), ІІ (за оборону Киева и бои на севере Украины) и І степеней.

Непубличный генерал

Несмотря на роль в защите Украины от российской агрессии, Сырский крайне редко дает интервью, хотя желающих взять его более чем хватает. Да и в немногочисленных случаях общения с журналистами Сырский предстает как довольно немногословный человек.

Впрочем, из этих редких интервью можно сделать определенные предположения по поводу личности нового главнокомандующего ВСУ и его взглядов на противостояние с Россией. В разговоре с Economist он, например, демонстрирует крайне важное для победы осознание того, с каким врагом приходится иметь дело Украине.

"Россияне не идиоты. Они не слабы. Того, кто [их] недооценивает, ждет поражение", – приводит издание слова Сырского.

С предшественником в должности главнокомандующего, Валерием Залужным, у Сырского, пишет издание, существует "полное доверие". В разное время оба занимали разные должности, в определенные периоды Сырский в военной иерархии находился выше Залужного.

Объединяет обоих военных убеждение, что армия должна оставаться вне политики: этого требует как закон, так и рассуждения эффективности войска на поле боя.

Семейные связи Сырского

Александр Сырский женат на Тамаре Харченко. Жена главкома работает главным инспектором Государственной фискальной службе Украины. У супругов ––двое сыновей, Александр и Антон.

В то же время российские СМИ распространяют информацию, что по сей день в России, во Владимире, живут родители Сырского, Людмила и Станислав. Отец Сырского, утверждают они, дослужился в российской армии до звания полковника, ныне же вышел на пенсию: обоим родителям украинского военного больше 80-ти.

Вместе с ними, утверждают российские СМИ, живет родной брат Александра Сырского Олег – он якобы работает телохранителем. Также "всплыла" информация, что Олег Сырский в 2013 году был осужден за фейковое сообщение о минировании одного из ТЦ во Владимире: мол, он, мол, пребывая в состоянии опьянения, поссорился с охранником торгового центра и, чтобы отомстить обидчику, сообщил о "бомбе".

РосСМИ также смакуют детали, что по решению суда Олег Сырский якобы заплатил штраф более чем в 30 тысяч российских рублей.

Также пропагандисты РФ утверждают, что родители главкома принимали участие в акциях "Бессмертного полка" и "гордятся своим прошлым", а его брат в соцсетях признавался в любви к России.

В то же время, один из Z-пабликов, распространявший эти фото, отмечает, что не знает, общается ли Сырский с родственниками до сих пор или "напрочь о них забыл". А другое пропагандистское издание уверяет, что родители главкома "скрывают свои родственные связи" с ним и жалуются на "волну хейта" после того, как факт родства стал достоянием общественности. О назначении сына на должность они "узнали из новостей".

Официальных данных о родственниках Сырского в России на данный момент нет.

Личные привычки и состояние нового главкома

О том, как живет Сырский, известно немного. Из рассказов его коллег известно, что спит новый главком по четыре часа в сутки. Также он придерживается аскетического образа жизни и любит посещать спортзал: сам генерал-полковник признавался, что с помощью занятий спортом снимает напряжение.

О собственности Сырского известно, что в 2016 году он приобрел 1000 квадратных метров земли вблизи Белой Церкви. В октябре 2018 года он получил служебную квартиру в Киеве площадью 105,6 квадратных метров от Минобороны.

Жена Сырского владеет приусадебным домом площадью 159,2 квадратных метров и двумя земельными участками: 2015 и 467 кв м в селе Шамраевка Киевской области.

Семья также владеет местом для авто в гараже и автомобилем Renault Megane.

Как повлияет новое назначение на ход войны

Те, кто пересекался с Сырским в жизни и работе, утверждают, что он "одержимый планировщик". Западные аналитики обращают внимание на то, что придерживаемая военным боевая тактика отражает его иерархическую советскую подготовку. В то же время, в отличие от российских генералов, получивших такую же подготовку, Сырскому свойственна "оперативная гибкость".

"Он исповедует принципы НАТО по децентрализованному командованию, которым научился во время пребывания в Брюсселе в 2013 году, где встречался с представителями альянса, чтобы обсудить, как модернизировать украинские силы. Он подчеркивает важность "гибридной войны". И он отдает приоритет моральному духу своих войск: каждый день читает сообщения от сотен солдат и регулярно посещает их в поле. "Вы должны почувствовать дух армии", – говорит он", – писали о Сырском в Еconomist.

В то же время нередко в адрес нового главка можно услышать упреки, что результатов он достигает ценой больших жертв.

Так, The Wall Street Journal в материале, посвященном изменению командования ВСУ, процитировал слова генерал-полковника Михаила Коваля, назвавшего Сырского "опытным генералом", который смог организовать оборону украинской столицы и принимал участие в молниеносном наступлении ВСУ на Харьковщине.

"Украине очень повезло иметь такого генерала. Во время Харьковской операции Сырский нашел слабые места врага, перерезав российские коммуникации, что повлекло за собой панику среди сбежавших солдат, оставив много своей бронетехники", — сказал Коваль.

Однако, напоминает издание, далеко не все отзывы о Сырском и его тактике столь же комплиментарны. Некоторые военные утверждают, что он готов пожертвовать людьми ради номинальных стратегических достижений.

А в Рolitico напомнили, что Сырский "известен тем, что завел силы в мясорубку в Бахмуте, посылая волну за волной войск на огонь оппозиции. В конце концов поддерживаемые Кремлем наемники Вагнера захватили город".

"По этой и другим причинам Сырский глубоко не популярен среди рядового состава Украины", – отмечает издание.

Напомним, накануне, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского, а также анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

Впоследствии стало известно, какие задачи поставил Зеленский главком Сырскому.

9 февраля "железному генералу" Залужному присвоили звание Героя Украины. А его преемник в должности главнокомандующего ВСУ сделал свое первое заявление после назначения.