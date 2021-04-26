Смена власти в России: Полозов назвал вероятный сценарий

Смена власти в России вряд ли может произойти под давлением гражданского общества. Подавляющее большинство россиян не разделяют либеральные ценности, а фильмы-расследования о дворцах президента Владимира Путина воспринимают как очередной сериал.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов. "Конструкция будет дряхлеть, истираться, деградировать и в какой-то момент под своей тяжестью обрушится, как это было с Советским Союзом. Но сколько это займет времени, как это будет продолжаться и к чему приведет – на этот вопрос сейчас очень сложно ответить", – заметил он.

"Я думаю, что в целом присутствует определенная апатия общества. С одной стороны, люди в большинстве своем не хотят каких-либо перемен, потому что опасаются, что эти перемены сделают только хуже. С другой стороны, есть чувство выученной беспомощности – выходи, не выходи – все равно ничего не получится", – сказал правозащитник.

В этом контексте он привел примеры, которые еще больше укрепили таких граждан РФ в мнении о том, что это действительно так. Первый пример – марши протеста после убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. "Ну, Немцова убили, ну, люди выходили на марши. Это как-то поменяло ситуацию? Никак не поменяло", – констатировал Полозов.

Второй пример – более свежий – массовые протесты в Беларуси. "Пример Беларуси является негативным для многих – что даже там, где людей в процентном соотношении выходило гораздо больше, власть смогла их перемолоть. А что уж говорить про Россию", – пояснил он.

Говоря о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, правозащитник заявил, что для подавляющего числа россиян он не является "фигурой, которая способна увлечь за собой", поскольку они не разделяют либеральные ценности.

В то же время фильмы-расследования Навального они воспринимают "очень абстрагированно, как что-то вроде "Игры престолов". "У кого-то дворцы, другие их разоблачают, одних сажают, других травят… Для большинства это очень отвлеченный подход. Это их не касается. Они живут в другой реальности", – подчеркнул Полозов.

Таким образом, по его оценкам, режим Путина имеет большие шансы рухнуть в результате естественных причин, чем в результате активных действий граждан РФ.

Полную версию блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в России в среду, 21 апреля, прошли массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и других городах были задержаны, как минимум, 1000 человек.