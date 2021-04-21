В России под крики "Путин-вор" устроили задержания на массовых протестах из-за Навального. Видео
В России в среду, 21 апреля, устроили массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и других городах были задержаны как минимум 400 человек.
Фото и видео акции солидарности публиковал "Штаб Навального" в Twitter, YouTube-канал "Навальный LIVE" и другие ресурсы. Согласно данным "ОВД-Инфо", силовики провели задержания в столице страны, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Санкт-Петербурге, Кемерово (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).
Среди людей, которых схватили на протестах, были и журналисты – как корреспондентка "Медиазоны" Юлия Сугуева. Ее задержали в Махачкале, сообщило издание.
Протестующие проводили митинги мирно. На Тверской в Москве люди зажгли фонарики на телефонах.
На протест в Москве вышла и жена осужденного оппозиционера Юлия Навальная.
На видео запечатлено, как россияне скандировали множество лозунгов, среди которых: "Россия без Путина", "Путин – вор", "Отпускай", "Свободу политзаключенным", "Путину – врача".
На акции также заметили рэперов Влади ("Каста"), Face и Oxxxymiron.
Сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который голодает в колонии с 31 марта, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. В ФСИН утверждают, что оппозиционер получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передает "Медуза".
В МВД РФ утверждают, что "в несанкционированных акциях" в 29 городах России приняли участие около 14,4 тыс. человек.
Москва:
Нескончаемые потоки людей двигаются к Манежной площади! pic.twitter.com/V02RqRAzMA— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021
Москва требует допустить к Навальному врача! pic.twitter.com/5hXM47cm15— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021
Москва! Очень много людей! pic.twitter.com/zylWtW385e— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) April 21, 2021
Москва, вид сверху pic.twitter.com/VOs5QXu3AZ— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021
Другие города РФ:
Томск тоже потребовал #СвободуНавальному! pic.twitter.com/xilpRDD7fm— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021
"В Питере начались разгоны у Исаакиевского собора. Пожалуйста, будьте аккуратны, двигайтесь к Мариинскому дворцу, не вступайте в столкновения с полицией. Штаб скоординирует маршруты обхода через Telegram-канал".— Навальный LIVE (@navalnylive) April 21, 2021
Прямо сейчас в Санкт-Петербурге: https://t.co/GQ4jMFzXAL pic.twitter.com/UvQBElBGT9
Как много людей в Петербурге! pic.twitter.com/2s06IjqfbN— ФБК (@fbkinfo) April 21, 2021
А вот Казань! pic.twitter.com/1peS2q06Rc— ФБК (@fbkinfo) April 21, 2021
Саратов, спасибо, что вышли! pic.twitter.com/3XOOuFwrII— ФБК (@fbkinfo) April 21, 2021
Челябинск включил фонарики и продолжает шествие!— ФБК (@fbkinfo) April 21, 2021
Присылайте видео с акций протеста в наш телеграм-бот: https://t.co/Aj8wqhZD47
Включайте прямую трансляцию о митингах на "Навальный LIVE": https://t.co/B8tnOZeXQq pic.twitter.com/kgtdlJQhL3
Прямая трансляция акций в разных уголках России:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
17 января Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он призвал людей выходить на уличные митинги, которые впоследствии завершились задержаниями.
2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысячи).
После оглашения приговора в России люди вышли на массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.
Недавно врач оппозиционера Ярослав Ашихмин заявил, якобы Навальный, объявивший голодовку в СИЗО, "в любой момент может умереть".
После в США сказали, что рассматривают варианты наказания для РФ, если российский оппозиционер умрет в тюрьме.