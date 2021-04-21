В России под крики "Путин-вор" устроили задержания на массовых протестах из-за Навального. Видео

В России в среду, 21 апреля, устроили массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и других городах были задержаны как минимум 400 человек.

Фото и видео акции солидарности публиковал "Штаб Навального" в Twitter, YouTube-канал "Навальный LIVE" и другие ресурсы. Согласно данным "ОВД-Инфо", силовики провели задержания в столице страны, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Санкт-Петербурге, Кемерово (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Среди людей, которых схватили на протестах, были и журналисты – как корреспондентка "Медиазоны" Юлия Сугуева. Ее задержали в Махачкале, сообщило издание.

Протестующие проводили митинги мирно. На Тверской в Москве люди зажгли фонарики на телефонах.

На протест в Москве вышла и жена осужденного оппозиционера Юлия Навальная.

На видео запечатлено, как россияне скандировали множество лозунгов, среди которых: "Россия без Путина", "Путин – вор", "Отпускай", "Свободу политзаключенным", "Путину – врача".

На акции также заметили рэперов Влади ("Каста"), Face и Oxxxymiron.

Сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который голодает в колонии с 31 марта, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. В ФСИН утверждают, что оппозиционер получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передает "Медуза".

В МВД РФ утверждают, что "в несанкционированных акциях" в 29 городах России приняли участие около 14,4 тыс. человек.

Москва:

Нескончаемые потоки людей двигаются к Манежной площади! pic.twitter.com/V02RqRAzMA — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021

Москва требует допустить к Навальному врача! pic.twitter.com/5hXM47cm15 — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021

Москва, вид сверху pic.twitter.com/VOs5QXu3AZ — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021

Другие города РФ:

"В Питере начались разгоны у Исаакиевского собора. Пожалуйста, будьте аккуратны, двигайтесь к Мариинскому дворцу, не вступайте в столкновения с полицией. Штаб скоординирует маршруты обхода через Telegram-канал".



Прямо сейчас в Санкт-Петербурге: https://t.co/GQ4jMFzXAL pic.twitter.com/UvQBElBGT9 — Навальный LIVE (@navalnylive) April 21, 2021

Как много людей в Петербурге! pic.twitter.com/2s06IjqfbN — ФБК (@fbkinfo) April 21, 2021

Челябинск включил фонарики и продолжает шествие!



Присылайте видео с акций протеста в наш телеграм-бот: https://t.co/Aj8wqhZD47



Включайте прямую трансляцию о митингах на "Навальный LIVE": https://t.co/B8tnOZeXQq pic.twitter.com/kgtdlJQhL3 — ФБК (@fbkinfo) April 21, 2021

Прямая трансляция акций в разных уголках России:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

17 января Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он призвал людей выходить на уличные митинги, которые впоследствии завершились задержаниями.

2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысячи).