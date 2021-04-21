В России под крики "Путин-вор" устроили задержания на массовых протестах из-за Навального. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Протесты в поддержку Навального

В России в среду, 21 апреля, устроили массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и других городах были задержаны как минимум 400 человек.

Фото и видео акции солидарности публиковал "Штаб Навального" в Twitter, YouTube-канал "Навальный LIVE" и другие ресурсы. Согласно данным "ОВД-Инфо", силовики провели задержания в столице страны, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Санкт-Петербурге, Кемерово (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Среди людей, которых схватили на протестах, были и журналисты – как корреспондентка "Медиазоны" Юлия Сугуева. Ее задержали в Махачкале, сообщило издание.

Протестующие проводили митинги мирно. На Тверской в Москве люди зажгли фонарики на телефонах.

Фонарики на акции в столице РФ
Акция на Тверской
Протест в Москве

На протест в Москве вышла и жена осужденного оппозиционера Юлия Навальная.

На видео запечатлено, как россияне скандировали множество лозунгов, среди которых: "Россия без Путина", "Путин – вор", "Отпускай", "Свободу политзаключенным", "Путину – врача".

Люди вышли на улицы в Москве
Массовый митинг 21 апреля

На акции также заметили рэперов Влади ("Каста"), Face и Oxxxymiron.

Oxxxymiron
Влади рядом с Face и Oxxxymiron
Face

Сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который голодает в колонии с 31 марта, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. В ФСИН утверждают, что оппозиционер получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передает "Медуза".

В МВД РФ утверждают, что "в несанкционированных акциях" в 29 городах России приняли участие около 14,4 тыс. человек.

РИА Новости

Москва:

Другие города РФ:

Прямая трансляция акций в разных уголках России:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 января Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

  • 18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он призвал людей выходить на уличные митинги, которые впоследствии завершились задержаниями.

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