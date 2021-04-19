Полозов: Навального могут заморить, но Запад боится красной кнопки Путина

Голодовка российского оппозиционера Алексея Навального грозит, прежде всего, ему самому. Режим президента Владимира Путина в РФ не пошатнут ни акции протеста, ни даже смерть политического оппонента, поскольку в стране не достигнута "критическая масса".

Даже если реализуется самый плохой сценарий с Навальным, Запад не предпримет серьезных санкций в отношении главы Кремля, потому что тот владеет ядерной кнопкой. Но рано или поздно режим, истлев, обрушится под давлением собственного веса.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов. Далее приводим его прямую речь.

Я не думаю, что массовость будет сильно превышать те выступления, которые происходили сразу после ареста Навального в январе. Мы можем говорить о нескольких десятках тысячах людей, которые выйдут по всей стране. И, по всей видимости, на достаточно жесткий отпор со стороны власти с использованием силовиков.

В Москве в январе выходило порядка 40-50 тысяч человек, но если брать последние 10 лет, то максимально в столице выходило до 150 тысяч человек. Будет ли такая массовость в этот раз? Честно говоря, у меня есть сомнения. Примерно 40-50 тысяч, может, немного больше.

Пока не видно, чтобы формировалось ядро критической массы, которое бы превышало показатели митингов, которые происходили раньше.

Я думаю, что в целом присутствует определенная апатия общества. С одной стороны, люди в большинстве своем не хотят каких-либо перемен, потому что опасаются, что эти перемены сделают только хуже. С другой стороны, есть чувство выученной беспомощности – выходи, не выходи – все равно ничего не получится. Пример Беларуси является таким негативным для многих – что даже там, где людей в процентном соотношении выходило гораздо больше, власть смогла их перемолоть. А что уж говорить про Россию.

Третий момент заключается в том, что подавляющее большинство населения все равно не поддерживает либеральные ценности. Для них Навальный не является фигурой, которая способна увлечь за собой. Они верят телевизору, они верят Соловьеву, Киселеву. Это не их повестка.

Что касается фильмов-расследований Навального, то люди воспринимают это очень абстрагировано, как что-то вроде "Игры престолов". У кого-то дворцы, другие их разоблачают, одних сажают, других травят… Для большинства это очень отвлеченный подход. Это их не касается. Они живут в другой реальности.

Я думаю, что здесь есть определенный личный мотив. Мы прекрасно понимаем, что не умерев в результате отравления и разоблачив своих отравителей, Навальный бросил прямой вызов Путину.

Здесь прослеживается довольно изуверская логика: раз тогда не удалось заморить, значит, сейчас получится.

Это демонстрация превосходства над всеми остальными. Да, он может это сделать. И что ему будет? В очередной раз погрозят пальчиком?

Мы видим, что после событий 2014 года путинский режим перешел множество красных линий. Переход каждой линии – это расширение окна Овертона, где можно делать большее зло, чем делалось до этого. Раньше это приходилось делать с оглядкой, а сейчас зачем стесняться?

Это будет урок остальным. Вы хотите бросить вызов? Ну, смотрите, как это бывает.

Предположим, возникает такая ситуация. Это заставит Германию остановить достройку "Северного потока-2"? Или США отключат Россию от SWIFT? Или наложат эмбарго на поставку углеводородов? Я очень в этом сомневаюсь.

Учитывая и без того замороженные внешнеполитические отношения, последние события, связанные с высылкой российских дипломатов из разных стран и взаимно из России, я не думаю, что на текущий момент существуют какие-то эффективные, но не радикальные рычаги воздействия на российскую власть.

Тем более что в любой критической ситуации режим бросается к красной кнопке, начинает судорожно истерить возле нее и говорить: сейчас я всех тут разбомблю.

Запад тоже этого опасается. И по всей видимости, даже если произойдет такое печальное событие – надеюсь, что оно не произойдет, – я не думаю, что это каким-то образом повлияет на российскую власть снаружи.

Что касается ситуации внутри страны – ну, Немцова убили, ну, люди выходили на марши. Это как-то поменяло ситуацию? Никак не поменяло. И здесь может быть что-то подобное. Будут какие-то марши, митинги и так далее, но нет критической массы людей, готовых что-то поменять.

Это означает, что конструкция будет дряхлеть, истираться, деградировать и в какой-то момент под своей тяжестью обрушится, как это было с Советским Союзом. Но сколько это займет времени, как это будет продолжаться и к чему приведет – на этот вопрос сейчас очень сложно ответить.

К сожалению, здесь хорошего выхода нет. Это решение, которое принимает сам человек. Практика голодовок в условиях нахождения в колонии применялась и в советские годы, и сейчас. Можно вспомнить голодовку Мустафы Джемилева, Анатолия Марченко. Если с Мустафой Джемилевым все-таки обошлось, то Анатолий Марченко погиб после голодовки.

В новейшей истории мы видели, что и Олег Сенцов голодал, и Надежда Савченко. В какой-то момент это могло приводить к результату, но не всегда. Сенцов был вынужден снять голодовку.

Если Алексей принял решение пожертвовать собой и таким образом завершить голодовку, не прекращая ее, не сдаваясь, здесь можно сказать, что это поступок исключительного героизма. Жаль только, что это не приведет к каким-либо видимым результатам.