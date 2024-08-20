'Случилось ВСУ, меня эвакуировали': глава сельсовета посоветовал жителю Курщины вывозить своих родственников самому. Эксклюзив

Из населенного пункта Внезапное в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, местные власти не будут проводить эвакуацию. Глава Викторовского сельсовета Маренцев Владимир Николаевич, в состав которого входит село, посоветовал людям самостоятельно вывозить оттуда своих родственников.

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Запись разговора, которая подтверждает это, OBOZ.UA прислал местный житель. Сам он находится в Москве на заработках, на Курщине у него осталась жена, которая один раз смогла написать с телефона военного, что у нее все в порядке.

"А что ж ты свою жену бросил? ВСУ во Внезапное, поэтому я не знаю, как ее теперь переселять оттуда", – сказал глава сельсовета. Сам он в данный момент находится в Курске, туда, по словам представителя власти, его эвакуировали.

Свой отказ чем-то помогать Маренцев аргументировал тем, что в Курской области проводится так называемая антитеррористическая операция. Со всеми вопросами он посоветовал обращаться по номеру 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).

Село Внезапное, как говорит местный житель, ВСУ заняли еще 15 августа.

Отметим, что с территорий Курской области России, контролируемых Вооруженными силами Украины, эвакуацию местного населения в Украину пока не проводят. Жители Курской области РФ, в районах, где бои не продолжаются, продолжают жить на месте, хотя некоторые могут выезжать самостоятельно без помощи со стороны Украины, рассказал нардеп Роман Костенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в России владелец похоронного бюро из Санкт-Петербурга Кирилл Суворов устроил истерику в сети из-за того, что из Курской области уезжают мужчины. Он возмутился, что те не хотят брать в руки оружие и даже лопаты, чтобы копать окопы.

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