Сколько ядерных боеголовок есть в России: данные аналитиков

Учения в РФ по использованию тактического ядерного оружия и в целом ядерная риторика страны-агрессора не сводятся лишь к угрозам Кремля всему миру. Помимо угроз это еще попытка скрыть "слабые места своего тактического ядерного арсенала".

Так считают аналитики Defense Express, проанализировавшие данные Atomic Scientists по арсеналу ядерного оружия РФ по состоянию на 2024 год. Согласно этим данным, в арсенале россиян явный перекос в сторону "спецБЧ", то есть боезарядов специального назначения.

Россия на данный момент имеет только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к ОТРК "Искандер".

В ВКС РФ для самолетов Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 имеются 334 ядерных боезаряда. В это число входят и свободно падающие атомные бомбы, и "спецБЧ" под разные типы ракет. Но под стратегические бомбардировщики Ту-95МС россияне имеют в общей сложности 430 ядерных боезарядов, а под 15 Ту-160 – 156 боеголовок. В обоих случаях речь идет о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102.

Нестратегическое ядерное вооружение имеется и в ВМФ РФ – всего 784 ядерных боезаряда. В этот показатель крылатые ракеты "Калибр" не входят, однако в нем суммарно включены "спецБЧ" под разные типы торпед, противокорабельных ракет и даже глубинных бомб.

Также у россиян есть 4 ядерных боеголовки для берегового комплекса "Редут" и 23 боеголовка под ракеты П-800 "Оникс".

"Использование ядерных боезарядов в средствах ПВО может выглядеть крайне специфическим, однако наличие и таких "спецБЧ" у рашистов заявляется также. Здесь речь идет о 250 ядерных боеголовках под С-300/400 и 68 боезарядах под противоракеты 53Т6, обеспечивающих противовоздушную и противоракетную оборону Москвы", – отмечают эксперты.

И вдобавок: "страна, не стремящаяся к войне" (как ее называют роспропагандисты, когда угрожают другим странам), имеет неутилизированные ядерные боезаряды, не менее 1200 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, показательные учения с использованием тактического ядерного оружия, которые объявила Россия, вероятнее всего являются блефом, хотя полностью отвергать способность российского руководства к безумным поступкам нельзя. Этот блеф вызван несколькими крайне раздражающими для Кремля факторами, среди которых близкое появление в Украине истребителей F-16, саммит мира в Швейцарии и т.д.

Ранее объяснять, что стоящим за бряцанием ядерным оружием РФ, взялись аналитики Института изучения войны. Там утверждают, что к ядерному шантажу Кремль прибегает каждый раз перед важными политическими дискуссиями на Западе с целью влияния на политиков, принимающих решение.