Скабеева оконфузилась: российская пропагандистка похвалила бойца ВСУ за уничтожение врага в прямом эфире. Видео

Пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз оконфузилась в своей лживой программе на РосТВ "60 минут". На этот раз она заставила россиян радоваться смертям их оккупантов.

Видео дня

Скабеева показала видео ликвидации российских захватчиков нашими бойцами, которое было снято в районе села Урожайное еще в прошлом году. Но пропагандистка выдали это за убийство украинских защитников.

Она смешно с пафосом великого знатока военного дела рассказывает, как будто российские морпехи штурмуют окопы украинских бойцов на запорожском направлении.

"Блиндаж украинских формирований пару бойцов зачищает как по учебнику, забрасывая позиции гранатами и простреливая слепые зоны короткими очередями", – рассказывает басни Скабеева.

Она даже заставила российских ватников разглядеть на кадрах, как "из тумана войны выбегает бандеровец".

Внимание! Видео 18+!

При этом Скабееву совершенно не волнует, что эти кадры штурма позиций окупантов и грамотной зачистки врага принадлежат ВСУ. И это резонансное видео еще год назад облетело сеть.

А автором видео является оператор 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого с позывным "Диким". Это он лично ликвидировал тех четырех окупантов на кадрах, которые Скабеевой померещились "бандеровцами".

Группа ССО тогда зашла в окопы врага на юге Украины и уничтожала захватчиков в близком контакте, прямо на их позициях.

А видео с рассказом "Дикого" об этом штурме обнародовал еще в июне 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Это настоящее видео, снятое украинским Героем. Оно имеет ограничение по возрасту – 18+!.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник с позывным "Дикий" показал, как лично ликвидировал четырех оккупантов. Он пообещал, что так будет с каждым захватчиком.

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