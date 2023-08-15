Скабеева неожиданно признала, что Крым – не Россия: удивился даже 'эксперт' в студии. Видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева отказалась от претензий России на территорию украинского полуострова Крым. При обсуждении возможной передачи нашему государству немецких ракет Taurus она отметила, что Крым не относится к РФ.

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Так, один из "экспертов" в ее студии начал вычислять дальность указанных ракет и пришел к выводу, что они способны "доставать" на 900 км (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Очевидно, что они (ВСУ. – Ред.) не собираются бить по территории РФ, это действительно (была бы. – Ред.) самая настоящая Третья мировая ядерная война. То есть будут бить они, вероятнее всего, по Крыму, а судя по кадрам, которые мы все чаще получаем – по Крымскому мосту", – подчеркнула пропагандистка.

"Но подождите, здесь вы разделяете территорию..." – заметил удивленный "эксперт".

Напомним, ранее Скабеева пожаловалась, что в РФ уже никто не верит в "жесты доброй воли" российской оккупационной армии. По ее словам, войска РФ отступают со своих позиций, потому что "так складываются обстоятельства". В то же время, "эксперт" пропагандистского шоу пытался ее убедить, что в армии РФ "все под контролем".

"Дела у нашей группировки, при всем уважении к жесту доброй воли, складывались в Киевской и Черниговской области так, что лучше было уйти. Именно так, все люди в курсе. Поэтому в конце концов это было названо жестом доброй воли, нашим гуманизмом", – пожаловалась Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ныне правительство Германии решает вопрос о поставках Украине ракет Taurus. ВВС Германии дали зеленый свет на поставку. Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки;

– канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слухи о передаче Украине ракет Taurus, дальность которых составляет до 500 км. Политик заявил, что в дискуссиях по этому вопросу нет ничего нового.

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