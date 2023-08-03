'Все в курсе': Скабеева устроила истерику из-за провалов армии РФ и набросилась на 'эксперта'. Видео

Рупор Кремля Ольга Скабеева пожаловалась, что в стране-агрессоре России уже никто не верит в "жесты доброй воли" российской оккупационной армии. По ее словам, войска РФ отступают со своих позиции, потому что "так складываются обстоятельства".

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При этом "эксперт" пропагандистского шоу пытался ее убедить, что у армии РФ "все под контролем". Истерику Скабеева устроила в эфире программы "60 минут" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из гостей пропагандистского шоу нафантазировал, что оккупационная армия РФ якобы уничтожила уже две трети танков Вооруженных сил Украины и теперь захватчики якобы вновь могут "идти на Киев".

При этом поражение российской армии под украинской столицей весной 2022 года "эксперт" назвал "жестом доброй воли". По легенде пропагандиста, таким образом диктатор Владимир Путин якобы пытался избежать ядерной войны.

"Перед началом наступления группировка ВСУ насчитывала около 600 танков, то есть больше двух трети танков уничтожена. Это очень серьезная вещь. Возможности вести устойчивую оборону и эффективное наступление у ВСУ сокращаются. На Киев да, мы можем идти. Мы стояли под Киевом, могли его взять еще в марте прошло года, мы отошли тогда, был жест доброй воли, но все это тоже не спроста. Дело не в каких-то темных политических играх, а в элементарном желании нашего президента предотвратить ядерную войну", – выдал пропагандист.

В свою очередь пропагандистка Скабеева пожаловалась, что никакого "жеста доброй воли" не было, а российская армия ушла из Киевской и Черниговской области, потмоу что "так сложились обстоятельства". Также она заявила, что все в курсе о провалах армии РФ.

"Дела у нашей группировки, при всем уважении к жесту доброй воли, складывались в Киевской и Черниговской области так, что лучше было уйти. Именно так, все люди в курсе. Поэтому в конечном итоге это было названо жестом доброй воли, нашим гуманизмом", – пожаловалась Скабеева.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты продолжают фонтанировать абсурдными и неадекватными заявлениями. Россияне выдали бред, что Украина якобы может захватить Францию или Германию. В то же время кремлевские рупоры признали мощь Вооруженных сил Украины.

Напомним, несмотря на череду поражений и огромные потери российской оккупационной армии кремлевские пропагандисты продолжают рассказывать, что у РФ все "под контролем". Также рупоры Кремля пытаются оправдаться за поражение в населенном пункте Старомайорское.

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