Ситуация в Курской области показывает российский режим слабым и уязвимым, – Климкин

Начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость и уязвимость российского режима. Происходящее является частью давления на страну-агрессора.

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В свою очередь на Западе были готовы к развитию событий по такому сценарию. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, западные партнеры Украины были готовы к тому, что рано или поздно в России произойдут события, которые сейчас происходят в Курской области. При этом Климкин подчеркнул, что сейчас в РФ не происходит ничего, что не укладывается в логику контролируемой войны.

Также он добавил, что западным союзникам невыгодно, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией происходили на условиях Кремля. Поэтому на Западе есть своя методология оценки рисков российско-украинской войны.

"У них тоже есть своя разведка. Они понимают психологическое состояние ключевых людей в России, принимающих решения. Происходящее является частью давления. Давления военного, но также и политического. Поскольку это ситуация в Курской области выставляет российский режим слабым и уязвимым", – заявил Климкин.

Напомним, пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что Россия перебрасывает боевиков ЧВК "Вагнер" из Африки в Курскую область. Утверждают, что они сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

Ранее сообщалось, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого "мятежа" наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

– Шведские эксперты считают, что операция в Курской области и продвижение по территории России меняет динамику войны. Украина оказывает давление на Москву, что стало неожиданностью как для врага, так и для партнеров. Кремлевский диктатор Владимир Путин в растерянности и не знает, как реагировать.

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