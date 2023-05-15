В России устроили истерику из-за 'маячков' на машинах оккупантов: они оказались обычными батарейками

В России устроили истерику из-за "маячков" на машинах оккупантов. Однако, пропагандисты как всегда, преувеличили. Предметы на автомобилях оказались обычными батарейками.

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Информация о "маячках" прозвучала от бывшего директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Он обвинил в этом диверсантов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Бойцы, диверсанты ставят маячки (радиометки), крепят их к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили", – выдал Рогозин.

Он заявил, что именно по этим предметам и приходят прилеты.

"Будьте внимательны, перед выездом досматривайте свои автомобили! Обращайте внимание на прикрепленные к металлу машины элементы питания радиометок", – добавил Рогозин.

Однако ложь путиниста видна невооруженным взглядом. На любом сайте, в том числе и в российском, можно в этом убедиться. На фото, опубликованных Рогозиным, никакие не метки, а разновидность перезарядной батарейки Рanasonic. Она часто используется с электронным ключом к авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии мощных взрывов в Луганске, который сейчас является тылом оккупационных войск, в РФ не на шутку забеспокоились. Одной из причин этих переживаний стали ракеты Storm Shadow, которые Британия передала Украине. России нечем ответить на этот вид вооружения.

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