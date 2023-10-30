Силовики не справились с толпой, митингующие разграбили магазины и склады: подробности антисемитских беспорядков в Махачкале

Протестующие в столице российского Дагестана во время нападения на самолет с израильтянами параллельно грабили магазины аэропорта "Уйташ". Из-за погромов в Махачкале пострадали 20 человек, половина из которых попали в больницу.

Об этом сообщают росСМИ, публикуя новые кадры с антисемитских беспорядков. Тем временем США призвали власти страны-агрессора РФ защитить еврейскую общину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пропагандисты отмечают, что здание и помещение внутри "Уйташа" сильно повреждены, склады и магазины разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты – сломаны или украдены.

Видео дня

Во время беспорядков были задержаны 59 человек, которых доставили в разные отделы полиции города. Среди около двух десятков пострадавших – шесть правоохранителей, а двое из десяти госпитализированных человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Для приема самолетов аэропорт планируют открыть днем 31 октября, а не 6 ноября, как сообщалось ранее. Однако присутствовавшие на акции погромщики объявили, что вернутся "уже сегодня".

Утром 30 октября территорию аэропорта принялись охранять около 50 полицейских. Также правоохранители приступили к оценке ущерба, нанесенного митингующими.

"Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории!" – предупредили в росгвардии.

Тем временем в сеть попали новые кадры того, что происходило на взлетной полосе в аэропорту "Уйташ", когда туда прибыло несколько международных рейсов, в частности, "Тель-Авив – Махачкала". На видео видно, как огромная толпа людей с палестинскими флагами окружила самолеты и выкрикивала антисемитские лозунги.

Тем временем внутри лайнеров плакали дети, пассажиры заявили, что их не кормили. По словам самих россиян, власти ничего не могли сделать, чтобы остановить антисемитские протесты, из-за которых сотни человек несколько часов подряд были заперты в самолетах.

"Там разъяренная толпа, с которой не может справиться ни росармия, ни росгвардия, ни какая-то там "Альфа", ни власти Дагестана…" – рассказала россиянка, которая застряла внутри самолета "Дубай – Махачкала".

На фоне этих событий в Дагестане спецпосланник США по борьбе против антисемитизма и исследователь Холокоста Дебора Липштадт призвала российские власти обеспечить безопасность представителям еврейской общины и подчеркнула, что Вашингтон поддерживает Израиль и всю еврейскую общину, "поскольку видит всплеск". Она добавила: нет никаких оправданий для нападения на евреев или участия в подстрекательстве к антисемитизму где угодно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле отреагировали на протесты радикально настроенных дагестанцев, направленных против израильтян, прибывших в Махачкалу из Тель-Авива. Официальный Иерусалим ожидает, что российская полиция сможет обезопасить всех пассажиров на борту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!