Я уже знаю, что нас ничего не удивит из той дичи, которая происходит на россии, потому что видели все: и как они умываются в биде, и как используют стиральные машины в качестве туалета, и как живут города золото-нефте-газо-алмазо-добытчиков без канализации и дорог, и уровень педофилии, и уровень каннибализма.

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Далее текст на языке оригинала.

Я ось прихильник того, щоб на українських телеканалах робити огляд життя росіян, бо ж ще дуже багато в Україні тих, хто вважає росію країною мрій з нанотехнологіями та супер соціальним життям.

Ото, щоб кожного дня гомо-совєтікус заходив у соцмережі, включав телевізор, а йому показували, як московські пенсіонери б’ються біля сміттєвих баків.

Бо ж реклама "країни мрій" досі пхає у вуха пересічному громадянину картинку безбідного життя на росії.

Оце саме на цю картинку, як на гачок, колись попали мешканці українського Сходу, які так повірили, що росія рай на землі, що знищили своє життя заради омріяного світу.

Насправді й росіяни вірять у те, що вони живуть гарно, бо ж їм, як у часи срср, постійно показують "голодающих негров Африки", "загнивающую Европу", "голодающих немцев", тому там панують настрої "мы живем скромно, но не бедно, а вот есть страны, где еще хуже".

Соціальна реклама країн де люди "живуть еще хуже чем в россии" по російському телебаченню йде постійно. Тому навіть ті, хто на росії не може придбати собі продукти харчування вірять у те, що це ідеальний світ, і бояться потрапити у країни НАТО, де повний голод.

Ось саме тому я прихильник того, щоб ми не цуралися новин з країни-окупанта та потихеньку знімали з своїх громадян рожево-триколорадні окуляри "в россии все для людей, все безплатно, там все богатые". Тим паче, що росіяни самі постійно викладають відео, де люди б’ються за їжу біля сміттєвих баків чи серуть у пральні машини, чи їдять одне одного.

Й показувати адептам "пожить по-русски", "пожить в ссср", як насправді живуть ті, хто так й не зміг стати ні державою, ні суспільством, бо застряг у отих самих срсрах.

Йти від деревні до деревні, тим паче зараз легко відслідковувати, як живе "країна-мрій", навіть за загиблими. Ось, піймався "ваньок" з якогось там "усть-ульяновска" чи "больших гнойников" чи знайшли згорілі лапті від "асвабадітіля" з документами, то беремо місце проживання "великого освободителя" й показуємо як живе ця сама "усть-гнойниковка".

Що саме цікаве, вони вбачають у своєму житті велич. Мовляв, оце ми найвеличніша нація, води в нас немає, світла теж, комунальних послуг в очі не бачили, алеж "кулібіни" ось, пристосували під срання невідому нікому техніку, але ж красівоє.

От зараз росію нарешті накривають "хвилі" економічно-побутових негараздів, які виникли й будуть виникати послідовно, як реакція на введені санкції.

Знаєте, ось багато хто чекав від санкцій "раз и готово", але у сучасному світі це так не працює, тому країна, яка потрапила навіть під такі тотальні санкції, як росія, все одно буде помирати повільно та повільно втрачати джерела існування, соціальності, технологічності, сучасності.

Це, як повільно гортати стрічку історії назад від айфону до житла в кам’яній печері.

Що цікаво, то от до війни з Україною росіяни були впевнені, що ми, Україна, "страна третього мира", а "россия передовое государство". Росіяни реально вірили у ті мультики, які їм показували по телебаченню, де їх нано-технологічна армія одним танком вбиває усіх, а космічна зброя тримає ворогів у страху. Звісно ж, вірять росіяни й у те, що "в Европе люди голодают". На цій вірі вони йдуть воювати "за светлое будущее", вбивають "всех плохих, чтобы сделать жизнь людей лучше", знищують усе, щоб "все жили одинаково, як в россии".

Зараз в них з’являються перші ознаки того, що рожеві окуляри зрештою почали тріскатися й склом у російські очі, але до повного прозріння ще далеко. Та й не вірю я у прозріння. Знову знайдуть винних, чи то шойгу, чи то путіна з культом особистості, чи заговір масоно-рептілоїдів, а з себе вину знімуть, ще й ридати будуть, які вони "жертви режиму".

Але ознаки того, що життя росіян починає "покращуватися", вже стукають їм у лоба, кувалдою "вагнера", лампадкою, гундяєва та гострим лезом коси пані Смерті.

Реклама на російському телебаченні все більше закликає йти до лав армії й померти "во славу отечества", та ціною життя "защитить родину". Росіяни починають економити на їжі та питати, як так сталося, що родину їм треба захищати, вона ж має ого-го яку зброю, яку сі там бояться, аж до вскачки, бо ж "Київ за три дня", а тут "нужно приготовится к эвакуации Ростовской, Белгородской, Курской областям", та чому "защищать родину" їм потрібно на території України.

Питань все більше. Але поки що у російського прикордоння, але вже розуміє, що війна, це гра в яку грають у двох. Російська глибинка ще живе мріями, про заробіток на війні. Російська глибинка ще вірить рекламі, де це сучасно вдягнені та озброєні красені у російській військовій формі рятують світ. Для них, це єдиний вихід побачити світ й померти, щоб покращити життя родині.

Знаєте, от читаю некрологи росіян й дивуюся, мета людини померти. От так й пишуть: "жил, чтобы героически погибнуть на благо родины".

Тобто ціль народження кожного росіянина померти, коли родіна скаже "товсь".

Ото пам’ятаєте, як у піонерії було? – "к борьбе за дело ленина готов?-всегда готов!". Тут трошки по іншому: "умереть за идеи путина готов? –всегда готов!".

Кожна передача, кожна соціальна реклама, яка спрямована на заохочення росіян йти воювати має слова "смерть", "умереть", "гибель".

Смерть стає атрибутом кожного російського дня, росіян привчають до необхідності померти. Померти гарно, красиво, вигідно, негайно.

Тобто не відбудова, не навчання, не гарна родина, не сучасні міста, не цивілізація, не облаштоване соціально захищене життя, а смерть, війна, знищення.

Народився-швидко там щось відбув у школі, але це вже не важливо-на фронт-помер. Це хлопчикам. Дівчаткам: народилася-щось там у школі, не важливо-народила у 14-ть, 15, 16, 17-померла". Між усім цим трошки зайти у церкву, багато працювати, грошей не просити, їсти кілька шматочків хліба й то з половою, й трошки "вибрати" путіна, як накажуть або медвєдева. Ото й усе життя. Більше ніяких вимог. Хто вимагає більшого, той ворог росії.

На росії стартувала соціальна реклама, в якій людей заохочують померти.

"Государственная программа "Мы память бережно храним". Внимание: пенсионеры, инвалиды, участники СВО и прочие граждане, места ограничены!" – голосят російські ритуальні агентства и похороні бюро, а нарід сивіє, – "как это места ограничены, где, на кладбище, это что, умереть нужно быстро, чтобы дали льготу, как учасникам сво, у нас же потерь нет".

Дуже сподобався комент "какая страна такая и социальная программа". Ну, хоч щось розуміють.

Що ж, наші не любі росіяни, це ще квіточки, ягідки чекають вас на осінь. Бо кремль згортає усі соціальні програми, літаки, щоб літати збирають з тих, що розбирають, скорочуючи авіа-парк, ліки тільки ті, що набовтали у "нано-технологічному" підвалі, хліб, той що вкрали в Україні, а курятина, свинина, качине м’ясо, це вже щось з області фантастики, ковбаса по 2-20, але без туалетного паперу, бо він теж дефіцит.

Кремль переводить країну на військові рейки. Це погано для нас, бо усі ресурси з росії буде направлено на війну. Але це гарно, бо видно, що кремль таки не розрахував фінанси, тому вибирає занепад країни для "останнього ривка на фронті". Це вже програш. Це вже звуження маневрів.

На росії закривають усі соціальні, медичні, культурні програми, бо ж росіянам треба у чергу у похоронне бюро, там акція 2 труни по ціні однієї, вінок "героям сво" у подарунок, це гарно, бо росіяни підтягнуть паски аж до шиї. Це гарно. Ні, це не призведе до бунту. Вони будуть їсти один одного, але ненавидіти нас. Економічні негаразди можуть призвести до зростання криміналу, мародерства, канібалізму, але ніколи не призведуть на росії до зміни влади. Ну, якщо тільки пригожин підійме свою кувалду та пообіцяє наріду вбити усіх поганих росіян, а потім усіх поганих не росіян, а потім усіх інших. То росіяни будуть терпіти, дивитися соціальну рекламу "живи, чтобы умереть" та мріяти про те, щоб ось так, як вони, жили усі люди на землі.

Новини з росії, цитата без перекладу: "Правительство РФ приняло решение сократить расходы на государственную программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионах.

Общая сумма, выделяемая на программу, в рамках которой планировалось построить новые поликлиники, фельдшерские и акушерские пункты, а также провести капитальный ремонт изношенной медицинской инфраструктуры, уменьшится на 2,4 млрд рублей.

Сокращение расходов на здравоохранение оказывает негативное влияние на доступность и качество медицинских услуг для населения. Сокращение финансирования приведет к уменьшению числа доступных медицинских учреждений, что затруднит доступ к медицинской помощи для граждан, особенно для тех, кто живет в отдаленных районах.

Кроме того, капитальный ремонт и обновление медицинской инфраструктуры необходимы для обеспечения должного уровня безопасности и эффективности врачебной практики. Сокращение финансирования в этой области приведет ухудшению состояния медицинского оборудования, что повлияет на качество обслуживания пациентов, а также приведет к росту риска для их здоровья.

Недостаточное финансирование здравоохранения будет способствовать ухудшению условий труда и низкой мотивации медицинских работников, что приведет к массовому оттоку квалифицированных кадров из сферы здравоохранения.

Дисбаланс в распределении бюджетных средств указывает на пренебрежительное отношение правительства к здоровью и благополучию граждан России, и увеличивает у людей ощущение несправедливости.

Сообщается, что секвестр медицинского бюджета затронет 61 субъект РФ, при этом максимальные сокращения запланированы для Нижегородской, Свердловской и Тульской областей, а также Пермского Края (на 230, 199, 119 и 174 млн рублей соответственно).

Всего на модернизацию первичного звена медицины в этом году планировали выделить 88,8 млрд рублей, рассчитывая создать 1270 объектов и закупить почти 50 тысяч единиц медоборудования, но по мере того, как доходы российского бюджета падают, а его дефицит увеличивается, финансирование системы здравоохранения уменьшается.

По итогам 2022 года расходы на здравоохранение в регионах сократились на 3,9%, а в первом квартале 2023-го — еще на 10%. Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) с годовым бюджетом почти 3 трлн рублей, отвечающий за 40% финансирования российского здравоохранения, также сокращает расходы. К концу мая фонд потратил 1,313 трлн рублей — на 76 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее".