Шойгу заявил о планах увеличить российскую армию до 1,5 миллиона человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в течение трех лет численность российской армии может быть увеличена до 1,5 млн человек. Сейчас она составляет 1 миллион солдат, а также 2 миллиона резервистов.

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Об этом сообщается на Telegram-канале МО России. Подобная инициатива, по мнению Шойгу, гарантированно обеспечит военную безопасность государства и защитит стратегические объекты.

"Стратегические изменения состава вооруженных сил будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих командованием принятия соответствующих компетентных решений", – указано в решении.

Шойгу отметил, что в рамках таких изменений предусмотрено создание двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений в Московском и Ленинградском военных округах, армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках.

Напомним, что подобные намерения Шойгу ранее подтверждались разведкой. Москва усиливает милитаризацию режима, что позволит создать "оборонный" резерв на фоне многочисленных жертв в войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным представителей украинского ГУР, Россия готовится к долгосрочной войне. Это означает, что в Москве осознали неосуществимость плана быстрого захвата Украины и теперь Кремль рассматривает возможность прибегнуть к тактике длительной войны на истощение.

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