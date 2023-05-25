Шойгу заявил, что Запад ведет против России и Беларуси 'необъявленную войну', и пожаловался на 'агрессивное НАТО'

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы ведет против России и Беларуси "необъявленную войну". Он также пожаловался на "агрессивное НАТО".

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Такое заявление Шойгу сделал на встрече со своим беларуским коллегой Виктором Хрениным в четверг. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", – сказал Шойгу.

По словам главы минобороны РФ, военная деятельность НАТО "приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил Альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ союзного государства", – сказал Шойгу.

Напомним, Шойгу пытается отвлечь внимание от обвинений в том, что минобороны России не может обеспечить войска достаточным количеством боеприпасов. С этой целью он недавно заявил, что российская оборонная промышленность увеличивает производство высокоточных ракет.

Ранее Шойгу озвучил планы оборонпрома России. Министр обороны РФ заявил об увеличении темпов производства оружия и техники для использования в захватнической войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина. Кремлевский лидер так боится предательства, что проводит постоянную ротацию среди своих охранников.

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