Шойгу заявил, что переговоров с Украиной не будет до вытеснения ВСУ из Курщины, и взбудоражил россиян. Видео

Бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу внезапно высказался по поводу "переговоров" с Украиной. Они, по словам представителя путинского режима, "невозможны", пока украинские войска находятся в Курской области.

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Об этом Шойгу заявил в интервью одному из пропагандистских российских госканалов. Он также назвал Украину "террористом" и обвинил в "стремлении осуществить ядерный террор".

Представитель государственной власти страны, напавшей на соседнее государство без каких-либо причин и терроризирующей мирных украинцев в течение многих лет, назвал "террористом" жертву российского нападения – Украину. Такого "титула" от Шойгу наша страна удостоилась из-за начала операции на территории Курской области.

"Существенный момент – это Курск. И здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. А именно таковыми они являются", – заявил Шойгу.

По свойственной российской правящей верхушке привычке он взялся проецировать на Украину стремления Кремля. В частности, заявил, что наша страна якобы готовила акт ядерного террора.

"Потому что стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции – это ни что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал. Желание и стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Это, к счастью, не удалось", – выдал экс-министр обороны РФ, видимо, "подзабыв", что именно в его бытность главой МО России оккупанты захватили Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции, а последнюю удерживают до сих пор, создавая угрозы ее нормальному функционированию и ядерной безопасности.

Себя и свое "начальство" из Кремля Шойгу ни к "ядерным террористам", ни к оккупантам не относит. Поэтому, по его мнению, переговоры России и Украины могут состояться после того, как украинские силы покинут Курскую область. Выводить же российские войска с украинской земли, по его мнению, вовсе не обязательно: продолжение оккупации части территорий Украины помехой воображаемым Москвой переговорам, по видимому, не является.

"До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", – "грозно" насупив брови, выдал Шойгу.

Впрочем, подобные "суровые" заявления оценили не все россияне.

"Я что то пропустила?А ОНИ просят переговоров?" – написала одна из комментаторов к соответствующей новости в Telegram-канале "Дождя" – и получила ответ: "ОНИ отказали, поэтому Шойгу и сделал соответствующее Zаявление".

"Правильно говорит, они переговоры будут вести, только когда ВСУ будут в Москве", "Уже больше месяца ВСУ находятся в Курской области, а всё "выкидывают". А попа не слипнется?", "В переводе это признание неспособности выдавить ВСУ из законных границ РФ, поэтому уходите, пожалуйста, и мы к вашим услугам", – комментируют россияне.

Многие обратили внимание на шизофреническую подоплеку заявлений Шойгу.

"Я так понял, остальные области (оккупированные территории Украины. – Ред.) даже Шойгу российскими не считает?", "То есть пока этих клоунов не выкинут со всех оккупированных с 2014 года территорий Украины - можно тоже отказываться от переговоров с Россией? удобно", – иронизируют пользователи сети.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что в то же время, когда Шойгу грозно заявляет о "невозможности" дипломатического прекращения войны, Россия пытается найти посредников для переговоров с Украиной.

Также сообщалось, что 5 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной на основе стамбульского соглашения. По словам самозванного "президента", РФ "никогда не отказывалась" от "переговорного процесса". Он в представлении Москвы заключается в капитуляции Украины и выполнении Киевом всех ультиматумов Кремля, включая отказ от своих территорий – как оккупированных российскими войсками, так и тех, на которые нога российского солдата даже не ступала.