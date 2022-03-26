Шойгу в больнице: названа причина таинственной 'пропажи' путинского подельника

Стала известна причина загадочного исчезновения министра обороны РФ Сергея Шойгу, который не появляется на публике с 11 марта. У путинского пособника случился инфаркт.

До попадания в больницу его довел "нагоняй" от президента РФ Владимира Путина, который обвинил Шойгу в провале вторжения в Украину. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у Шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину. Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - рассказал Геращенко.

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При этом в российском Минобороны отдельным приказом решили сделать Шойгу "живее всех живых". И обязали сотрудников ежедневно публиковать фото и видео, чтобы показать, что министр обороны здоров и весь в работе.

По крайней мере, документ такого содержания за подписью в.о. министра обороны РФ Булгакова появился в сети.

На данный момент подлинность документа не подтверждена на 100%. Но предыдущие попытки доказать, что с Шойгу все хорошо, предпринимаемые Кремлем, подсказывают, что этот приказ может быть подлинным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, большие проблемы со здоровьем внезапно возникли не только у Шойгу, но и у заместителя начальника российского Генштаба Игоря Костюкова.

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