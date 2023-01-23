Шойгу провел новые перестановки в командовании: в этот раз в округах возле Украины

В России снова произошли перестановки в командовании вооруженными силами. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов, которые находятся возле границы с Украиной, – Западного и Южного.

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Генерал-полковника Сергея Кузовлева перевели с должности командующего Западным округом на аналогичную должность в Южном. Ранее последний возглавлял Александр Дворников, который в апреле стал командующим войсками РФ в Украине и занимал этот пост до тех пор, пока его не сменил Сергей Суровикин.

А Западный округ вместо Кузовлева возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров, пишут росСМИ.

Напомним, что о том, что Сергея Кузовлева уволили с должности командующего Западным ВО, украинская разведка сообщала еще 26 декабря прошлого года. Он стал четвертым командующим этой единицы ВС РФ, которого сняли с должности с начала полномасштабной войны. Кузовлев успел побыть на данном посту всего около месяца.

Тогда же стало известно, что его сменил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Он, согласно данным британской разведки, будучи начальником штаба Восточного военного округа РФ, в первые недели вторжения должен был принимать активное участие в планировании катастрофической попытки ВВО и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада через Чернобыльский район.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на фоне неудач в войне с Украиной началась волна отставок среди высшего военного руководства. В частности, под удар попал командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский.

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