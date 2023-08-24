'Шойгу, Герасимов, где дрова?' Сеть взорвалась новой волной мемов из-за гибели лидера ЧВК 'Вагнер': досталось и Лукашенко

Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на аварию самолета, владельцем которого был лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Украинцев это известие изрядно порадовало и сеть взорвалась новой волной мемов.

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Так, в РФ официально подтвердили, что владелец ЧВК "Вагнер" находился в самолете и погиб. По этому поводу OBOZREVATEL собрал лучшие мемы и фотожабы о смерти российского террориста.

В российских Telegram-каналах вечером 23 августа начала распространяться информация о падении бизнес-джета Embraer Legacy 600 с номером RA-02795 в Тверской области Российской Федерации, на борту которого предположительно находился Евгений Пригожин.

23 августа в 23:00 "Росавиация" официально подтвердила информацию о смерти Евгения Пригожина и его ближайшего соратника Дмитрия Уткина.

Западные эксперты активно обсуждают причину гибели предводителя наемников. Там считают, что к его ликвидации, в частности, причастен президент РФ Владимир Путин. Примечательно, что Пригожин погиб ровно через два месяца после своего неудачного "бунта" против российского руководства.

Так, Telegram-канал Luxta вспомнил, что после "бунта" Пригожин должен был остаться в Беларуси, однако белорусскому диктатору Лукашенко так и не удалось "защитить" лидера наемников.

Также пользователи сети упомянули об истерике Пригожина, когда тот требовал у Минобороны РФ предоставить боеприпасы для ЧВК "Вагнер". Только теперь взбешенный Пригожин на фотожабе обратился к Шойгу и Герасимову из ада.

Также в некоторых пропагандистских Telegram-каналах предполагается, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО.

Упомянули и в сети о других российских пропагандистах, погибших в результате подозрительных аварий.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово. На месте падения обнаружены тела четырех погибших. Всего в самолете находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Евгений Пригожин мог быть на борту.

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