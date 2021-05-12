Российский депутат набросился на Twitter с обвинениями из-за стрельбы в школе в Казани

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев связал социальную сеть Twitter с причинами смертельного нападения на школу в Казани. Он утверждает, что 19-летний стрелок узнал, как собирать взрывное устройство, из интернета.

Свое мнение Журавлев высказал в пропагандистской программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" во вторник, 11 мая. Ведущей ток-шоу является топ-пропагандистка Ольга Скабеева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик назвал нападавшего подонком и террористом, а Скабеева – ублюдком.

Российский депутат стал утверждать, что в стране множество потенциальных нападений было предупреждено, а этот преступник "как-то просочился".

"Это самое главное – отсекать их, в 99,9% вот на этой стадии отсекать. Можно, конечно, взвод охраны поставить на каждую школу и запретить вообще все оружие. Особенно кухонные ножи, которыми совершается абсолютное количество убийств нашей стране. Это другой вопрос", – сказал Журавлев.

"Откуда он [нападавший] узнал, как собирать бомбу? Из Twitter-а! Из Twitter-а, зараза! Который вычищает вместе с Facebook наше знамя победы", – возмутился россиянин.

Осторожно, видео снято пропагандистами!

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в местной школе. В результате погибли 10 человек, большинство из которых – дети, и десятки получили ранения.