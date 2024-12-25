Сгорел по меньшей мере один резервуар: появились новые спутниковые снимки последствий атаки дронов на НПЗ в Ростовской области. Фото

Атака БПЛА по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области России в ночь на 19 декабря принесла результаты. Там сгорел как минимум один резервуар с топливом.

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Такие результаты "бавовны" подтверждают фото, сделанные спутниками Planet Labs. Соответствующими снимками 24 декабря поделился проект "Радио Свобода".

Кадры НПЗ до удара были сделаны в ноябре этого года. Новые снимки от 24 декабря 2024-го показывают темное пятно на месте одного из центральных резервуаров.

Новошахтинский НПЗ является единственным в Ростовской области страны-агрессора и крупнейшим на юге РФ.

Удар по инфраструктуре и производственным мощностям Новошахтинского завода нефтепродуктов подтверждали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В РФ, кстати, признавали пожар на объекте. И. о. губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь утверждал, что ПВО России приземлила беспилотники и ракеты. Мол, нсмотря на то, что "большинство воздушных целей было нейтрализовано, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание".

Этот стратегический объект российских оккупантов специализируется на производстве:

– мазута;

– печного, суденного и дизельного горючего;

– прямогонного бензина.

Как сообщал OBOZ.UA, Новошахтинский НПЗ после взрывов в ночь на 19 декабря приостановил работу обеих установок первичной переработки нефти. Производство этот завод вынужденно прекращал уже третий раз с начала 2024 года.

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