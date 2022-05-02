Семья Кадырова отдыхает в Дубае – СМИ

Семья главы Чеченской республики в составе России Рамзана Кадырова находится на отдыхе в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Оплата за разные опции отдыха семьи главы Чечни производится третьими лицами.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что семья Кадырова поселилась на вилле №21 гостиницы Zabeel Saray Royal Residences на Островах Пальм (архипелаг искусственных островов в виде пальмы).

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Отмечается, что семья Кадырова прилетела в Дубай на прошлой неделе и с тех пор передвигается эмиратом на арендуемых авто премиум класса и активно занимается шопингом.

При этом СМИ утверждают, что за шопинг платит чеченец Сахабов Саид-Ахмед Шамсудинович, который, согласно публичным данным, владеет компанией "Евростройдизайн", зарегистрированной в городе Грозный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Рамзана Кадырова обнаружили роскошную виллу в Дубае, куда он несколько раз в год летает частным самолетом за 80 млн долларов.

В то же время в возглавляемой Кадыровым Чечне семьям погибших в войне против Украины боевиков дают по мешку картофеля, лука и по литру масла.

Также ранее сообщалось, что Кадыров еще в начале февраля 2022 лично получил от президента-агрессора Владимира Путина приказ убить президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал главе Кремля, что его наемники эту задачу выполнят.