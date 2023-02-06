''Сегодня одиннадцать'': в сети показали кадры разгрузки ликвидированных в Украине оккупантов. Видео

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано, как разгружают ящики с телами "отминусированных" в Украине оккупантов, мобилизованных в Татарстане. "Двухсотых" привезли в город Заинск.

Видео дня

Как видно из кадров, в грузовике находится семь деревянных ящиков, которые служат за гробы захватчикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако, как пояснил водитель, он привез в этот день в Заинск одиннадцать трупов. Остальных, по его словам, он уже "разбрасал" по другим адресам.

"Сегодня было одиннадцать. Остальные я уже разбрасал", – сказал водитель.

Вместе с ящиками-гробами в грузовике находятся такие же одинаковые дешевые венки, которыми Россия "чествует" могилы всех ликвидированных в Украине оккупантов. Венки сделаны из черного целлофана, напоминающего мусорные мешки, и украшены бумажными цветами.

Отметим, что Заинск – административный районный центр в Татарстане, население которого составляет менее 40 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена оккупанта рассказала о циничном поведении российского командования, которому безразличны человеческие жизни своих солдат.

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