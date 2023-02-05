'Ты сдохнешь – всем безразлично': жена оккупанта рассказала о циничном поведении командования. Аудио

С каждым днем войны в Украине, армия страны-агрессора России терпит все больше потерь. Народ государства-террориста понемногу открывает глаза и винит в гибели своих солдат командование.

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Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В телефонном разговоре жена российского оккупанта говорила о циничном поведении командования ВС РФ (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Россиянка утверждает, что руководство ВС РФ – это "нелюди". Она призывает мужа жаловаться на их выходки и вообще разорвать контракт.

"Ну, реально, как будто просто нелюди-нелюди. Я не знаю, как так можно... А нельзя ли кому-то нажаловаться, коллективную написать?.. Поразговаривать с главным... Они ах*ели, так и сказать и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно ж контракт? Та нах*й оно надо?! Ну вы же продлеваете все, а можно же не продлевать..." – говорит женщина.

Также она заявила, что командованию все равно на человеческие жизни.

"Реально, всем пох*й, понимаешь, всем пох*й. Вот так вот. Вообще наср*ть на человеческие жизни", – сказала супруга военного РФ.

Кроме того, женщина негодует из-за того, что мужа не отпускают домой.

"Почему на неделю нельзя было домой поотпускать?! Ну, п*здец какой-то. Ну отпустите бл*дь, ребят, ну, хотя бы на недельку по одному-два человека", – говорит жительница страны-агрессора.

В итоге, она снова начала настаивать на том, чтобы исправить ситуацию и спасти мужу жизнь.

"Надо что-то писать. Надо что-то делать с этим. Потому что так не делается. Надо жаловаться, не знаю, куда-то обращаться. Может деда подключить... Я не знаю. Я просто не знаю, что можно сделать..." – сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL,по данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 3220 вражеских танка, 6405 бронемашин и 5091 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ. Потери личного состава армии РФ достигли 131 тыс. 290 человек, около 700 из них были ликвидированы за минувшие сутки.