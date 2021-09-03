Трагедии в Беслане – 17 лет: дети убегали в ужасе, а взрослые выносили тела. Фото 18+

17 лет назад теракт в Беслане, крупнейший по количеству жертв в истории России, унес жизни 334 человек, 186 из которых были детьми. Так, 1 сентября 2004 года, во время праздника, посвященного началу нового учебного года, террористы захватили среднюю школу №1.

Они озвучили свои требования – вывод войск РФ из Чечни. А 3 сентября власть начала штурм здания, закончившийся массовой гибелью заложников. В 2017 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации родственникам жертв Беслана, поскольку постановил, что власти не спланировали штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни людей. OBOZREVATEL рассказывает об ужасе, который пережил Беслан, а также публикует фото тех дней.

Группа террористов, подъехавших на двух автомобилях – "ГАЗ-66" и "ВАЗ-2107" –стреляя в воздух, загнала в здание школы более 1100 человек – детей, их родителей и родственников, а также сотрудников школы.

В течение трех дней их держали без воды, еды и лекарств в заминированном спортзале школы. Кроме того, заложникам было приказано говорить только на русском языке, и невыполнение приказа жестоко пресекалось.

Так, отец двоих детей, Руслан Бетрозов, который попытался успокоить испуганных заложников на осетинском языке, был застрелен для всеобщего устрашения.

Еще один заложник, Вадим Боллоев, был тяжело ранен выстрелом за отказ стать на колени и позже умер. Если заложники плакали или шумели, террористы стреляли в потолок или, независимо от возраста и пола, выхватывали человека из толпы, угрожая расстрелом.

В ожидании какой-либо информации жители Беслана собрались возле Дома культуры, надеясь, что к ним выйдет президент республики Александр Дзасохов. Но он так и не вышел.

Только вечером 2 сентября к людям вышел секретарь Совета общественной безопасности Северной Осетии Урузмаг Огоев и зачитал список из 11 женщин с грудными детьми (всего 26 человек), которых удалось вывести из школы приехавшему в Беслан экс-президенту Ингушетии Руслану Аушеву.

Первые требования террористов озвучила заложница Лариса Мамитова, которую выпустили из школы в первый день. В записке, переданной с ней, террористы требовали переговоров с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, Александром Дзасоховым и генерал-полковником Владимиром Рушайло.

Также среди требований боевиков были вывод войск из Чечни и признание независимости республики.

С террористами пытались организовать переговоры с использованием громкоговорящей связи, без затребованных ими лиц. Был привлечен муфтий Северной Осетии Руслан Валгасов, но в ответ на его попытку установить контакт боевики открыли стрельбу.

В 13:05 3 сентября в спортзале захваченной школы прогремели два мощных взрыва с интервалом примерно в полминуты, сразу после которых террористы открыли огонь по спасателям.

Спустя несколько минут заложники стали выпрыгивать через окна и выбегать через входную дверь во двор школы, террористы открыли по ним огонь

Оставшихся в живых боевики стали перегонять из спортзала в актовый зал и столовую; многих, кто не мог самостоятельно передвигаться, добивали при помощи автоматов и гранат.

В то же время спецназ ФСБ начал штурм. В хаотичной перестрелке, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, были убиты 27 террористов. Единственный взятый живым боевик, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорен к пожизненному заключению.

По официальным данным, вследствие теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них – 186 детей (включая спасателей, погибли 333 человека).

Еще не менее 783 человека получили ранения разной степени тяжести. Спасшиеся дети были в тяжелом психическом и физическом состоянии.

Читайте также в OBOZREVATEL:

Пять самых страшных терактов с захватом заложников в мире: как поступала власть с преступниками