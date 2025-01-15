Сбежали с оружием и в полном боевом обмундировании: в РФ разыскивают 6 военных, покинувших позиции на Курщине

В Российской Федерации разыскивают шестерых военных армии оккупанта. Все они оставили свои позиции на Курщине и скрылись.

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Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Отмечается, что все военные скрылись с оружием и в полном боевом обмундировании.

"В Курской области шесть военных покинули место несения службы вместе с оружием. Как рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона, об этом стало известно 7 января, когда командиры проверяли личный состав в районе села Куриловка и не досчитались шесть человек", – говорится в сообщении. .

Впрочем, когда именно они скрылись, неизвестно. Все ушедшие относятся к одной части 87852, базирующейся в Дагестане.

"По данным источников, речь идет о стрелках штурмовой роты "V" Валентина Б., Магомеда М., Сергея П., Илье Ч., Владимире Б. и Аврааме П.", – уточняют журналисты.

Также утверждается, что каждый из них унес с собой автомат с как минимум 4 снаряженными магазинами. Сбежавших уже ищут.

Следует отметить, что многие дезертиры среди так называемых рот "V", сформированных из зеков. Их набирают из тюрем только как штурмовиков, фактически на "мясо". Поэтому неудивительно, что, несмотря на пребывание в своих подразделениях под охраной, они умудряются бежать.

Ранее сообщалось, что в подразделениях оккупационной армии России растет уровень дезертирства. Только в группировке российских войск "Центр" официально признано более 14 тысяч СОЧников. Больше всего оккупантов убегают из Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименные списки оккупантов, которых в РФ официально записали в дезертиры. Однако во время проверки списков выяснилось, что в нем также есть погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.