Больше всего бегут из Донбасса: в армии РФ фиксируют рост случаев дезертирства

В подразделениях оккупационной армии России растет уровень дезертирства. Только в группировке российских войск "Центр" официально признано более 14 тысяч СОЧников. Больше всего окупантов убегают из Донбасса.

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Об этом сообщили в проекте "Хочу жить". В распоряжении специалистов проекта оказался документ, в котором указано общее количество российских военнослужащих из УВ "Центр", и 90-й танковой дивизии ВСРФ (90 ТД), отнесенных к дезертирам.

Согласно данным этого документа, по состоянию на 2 января 2025 года в российском УГ "Центр" официально признано 14 053 военнослужащих совершившими СОЧ.

Только во время новогодних праздников с фронта дезертировали более 500 русских солдат.

Характерно, что больше всего СОЧников – почти 95% – оказалось во 2-й и 41-й армиях, а также в 90 ТД, ведущих кровопролитное наступление на Донбассе.

"Кто-кто, а они отхлебнули заваренную Путиным "движуху" сполна", – подчеркнули в проекте.

Много дезертиров среди так называемых рот "V", сформированных из зеков. Их набирают из тюрем только как штурмовиков, фактически на "мясо". Поэтому неудивительно, что, несмотря на пребывание в своих подразделениях под охраной, они умудряются бежать.

Как отметили в проекте, очевидно, что приведенная цифра далеко не отражает полную картину даже в отдельно взятой группировке войск. Ведь таких СОЧников в боевых подразделениях часто официально не фиксируют.

"Отказников и беглецов проще поймать своими силами, и не разбираясь силой вернуть в подразделение. Да и вообще возбуждать уголовные дела против военнослужащих сейчас в РФ по сути бессмысленно. Все равно для них все заканчивается возвращением на фронт", – отметили в проекте "Хочу жить ".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименные списки оккупантоа, которых в РФ официально записали в дезертиры. Однако во время проверки списков выяснилось, что в нем также есть погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.