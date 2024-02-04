Санкции Запада привели к массовым неприятностям с самолетами в России: цифры выросли вдвое

В стране-агрессоре России участились проблемы с авиацией, что может быть связано с влиянием западных санкций, введенных против Москвы из-за вторжения в Украину. Механические неисправности у российских самолетов самолетов в представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров.

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Об этом говорится в материале издания WSJ, опубликованном в воскресенье, 4 февраля. По данным журналистов, число авиапроисшествий в РФ за последний года выросло больше чем в два раза.

Например, в 2023 году в на каждые 100 тысяч вылетов самолетов статистически приходилось 9,9 инцидентов, связанных с авиационной безопасностью. Это в два раза больше, чем в 2022 и в 2019 годах.

В 2023 году российские авиакомпании зафиксировали как минимум 74 происшествия, связанных с поломками оборудования. Это на 38 больше, чем в 2022 году, подсчитала немецкая исследовательская компания Jacdec.

При этом, как отмечают специалисты, в большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы удалось избежать, однако постоянные технические неполадки увеличивают риск для пассажиров и усиливают нагрузку на пилотов.

По мнению экспертов, причина многих поломок во введенных против России санкциях. Страна лишилась возможности закупать запчасти для самолетов, производить критически важные обновления программного обеспечения и проводить должным образом техобслуживание бортов.

"У них нет доступа к запчастям, они мало что могут сделать", – сказал директор по стратегии и политике безопасности Flight Safety Foundation Генри Гурджи.

Из-за нехватки шасси и тормозов авиакомпании вынуждены перегонять самолеты на техобслуживание в Иран. Кроме этого, есть проблемы с деталями для тренажеров, что может помешать Москве обучать новых пилотов.

Как сообщал OBOZ.UA, пока Путин рассказывает о расцвете российского ВПК, предприятия российской "оборонки" страдают от убытков. Их заставляют выполнять госзаказ по ценам 2019 года, а вот затраты на производство они несут по рыночным ценам, которые в условиях санкций и инфляции очень сильно поползли вверх.