В сети сообщили, что самолет близкого соратника Трампа Стива Уиткоффа мог приземлиться в Москве: Кремль прокомментировал слухи

Самолет близкого соратника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа мог приземлиться в Москве. Однако кто находится на борту самолета – неизвестно.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов. В свою очередь, американский лидер в последние дни постоянно говорит о контактах с российской стороной.

Вероятно, самолет Стива Уиткоффа мог доставить в Москву человека, имеющего соответствующие полномочия.

"Самолет спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Об этом пишут в Х ("Твиттере") американские блогеры. По данным Flightradar, бизнесджет Gulfstream G650ER сел около 10 утра во Внуково", – говорится в сообщении росСМИ.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у Кремля "нет информации" о прилете в Москву внештатного советника американского лидера, и что "никаких контактов не планируется".

Росавиация вслед за Кремлем тоже не подтвердила предположения о прилете американского чиновника.

"Сегодня в Москву из Вашингтона выполнен разовый технический рейс санитарного характера. Это обычная практика гуманитарного взаимодействия между государствами", – заявили там.

Стив Уиткофф является спецпосланником Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Несколько дней назад он встречался в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время эксперты обращают внимание на то, что самолет Уиткоффа был задействован как резервный для самого американского лидера.

Хотя говорить о том, что в Москву прилетел сам Трамп, в сложившейся ситуации не стоит. Однако возможный визит его человека в столицу РФ может иметь четко определенные цели.

Напомним, Дональд Трамп считает, что США имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. В то же время он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором Путиным. Также республиканец отметил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты как с Россией, так и с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля стало известно, что в Украину на следующей неделе может приехать специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог. Вероятно, этот визит состоится в четверг, 20 февраля. По словам Ермака, в случае приезда Келлог узнает подробную информацию о ситуации на поле боя, о том, как происходит мобилизация и какова ситуация с доставкой вооружений и техники.

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