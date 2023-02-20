''Самое время для ''Калибров'': россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок

Жители государства-террориста России в очередной раз проявили свою агрессию к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению. Истерикой они взорвались из-за визита в Киев президента США Джо Байдена в понедельник, 20 февраля.

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В частности, россияне призвали РФ немедленно бить по украинской столице ракетами "Калибр" и "Кинжал". Такие призывы они высказывали в своих соцсетях (чтобы просмотреть скриншоты, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что с первыми кадрами прогулки Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского по Алеи Героев Небесной Сотни в Киеве, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Telegram-каналах сообщалось о взлетах российских стратегических бомбардировщиков на территории Беларуси.

Тем временем россияне в своих пабликах заявляли, мол, "тревогу украинцы включают для всех высокопоставленных гостей", прибывающих с визитами в столицу.

"По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в том числе и в Киеве, где, по неподтвержденной информации украинских СМИ и западных журналистов, находится президент США Байден. О российских ракетах или беспилотниках пока не сообщалось", – поспешил отчитаться российский канал Readovka.

Большинство пользователей из страны-агрессора отреагировали уже традиционными для них призывами "бомбить Украину".

"Самое время для калибровки", "Скорее показуха, они любят ее включать при гостях", "Пару показательных "Кинжалов" на банковую!", "Цирк", "Гимн свой включили, гостей встречают", – истерили россияне.

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