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"Самое время для "Калибров": россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок

Марина Лисничук
Новости России
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9,8 т.
'Самое время для 'Калибров': россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок

Жители государства-террориста России в очередной раз проявили свою агрессию к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению. Истерикой они взорвались из-за визита в Киев президента США Джо Байдена в понедельник, 20 февраля.

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В частности, россияне призвали РФ немедленно бить по украинской столице ракетами "Калибр" и "Кинжал". Такие призывы они высказывали в своих соцсетях (чтобы просмотреть скриншоты, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что с первыми кадрами прогулки Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского по Алеи Героев Небесной Сотни в Киеве, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Telegram-каналах сообщалось о взлетах российских стратегических бомбардировщиков на территории Беларуси.

Тем временем россияне в своих пабликах заявляли, мол, "тревогу украинцы включают для всех высокопоставленных гостей", прибывающих с визитами в столицу. 

"По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в том числе и в Киеве, где, по неподтвержденной информации украинских СМИ и западных журналистов, находится президент США Байден. О российских ракетах или беспилотниках пока не сообщалось", – поспешил отчитаться российский канал Readovka.

''Самое время для ''Калибров'': россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок

Большинство пользователей из страны-агрессора отреагировали уже традиционными для них призывами "бомбить Украину".

''Самое время для ''Калибров'': россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок

"Самое время для калибровки", "Скорее показуха, они любят ее включать при гостях", "Пару показательных "Кинжалов" на банковую!", "Цирк", "Гимн свой включили, гостей встречают", – истерили россияне.

''Самое время для ''Калибров'': россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок

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