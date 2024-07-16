Самая большая волна эмиграции за 20 лет: стало известно, сколько россиян и в какие страны уехало с начала полномасштабного вторжения в Украину
После начала полномасштабного вторжения в Украину сотни тысяч граждан страны-террориста РФ решили уехать из страны. В течение нескольких лет из России эмигрировало более 650 тысяч человек.
Чаще всего граждане РФ эмигрировали в Армению и Казахстан. Об этом сообщает издание The Bell.
С начала войны против Украины 110 тыс. россиян решили перебраться на постоянное место жительства в Армению, еще по 80 тыс. оказались в Казахстане и Израиле. Также около 74 тыс. россиян уехали в Грузию и 48 тыс. переехали в США.
Среди европейских стран самыми популярными среди граждан страны-террориста России стали Германия, Сербия, Латвия, Испания и Нидерланды. В Турции, которая была популярным направлением для иммиграции, в последнее время наоборот фиксируется отток россиян.
В РФ заявили, что эта волна эмиграции стала самой массовой за последние 20 лет. До этого крупнейшей волной считался период с 1992 по 2004 год, когда за 12 лет, по оценкам демографов, Россию покинули 1,6 млн человек.
Стоит отметить, что власти РФ не делятся точными данными о количестве уехавших. При этом кремлевская пропаганда врет, что многие эмигранты якобы уже успели вернутся в Россию.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин 13 июля подписал закон, запрещающий российским депутатам и сенаторам выезжать за рубеж без разрешения. Свои поездки они отныне обязаны согласовывать.
Ранее в ГУР рассказали о панических настроениях в российском обществе. Спустя два с лишним года после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне при упоминании о путинской "СВО" все чаще чувствуют не восторг и эйфорию, а раздражение и угнетение.
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