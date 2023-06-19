С войны в Россию хлынула волна зеков: что уже натворили "вагнеровцы" и почему "взмолились" москвичи

Главарь так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины на территорию России вернулись 32 тысячи бывших заключенных. Несмотря на уверения Пригожина о "минимальном количестве" новых преступлений, которые совершили его зеки, россияне уверены: скоро многие прочувствуют на себе героизацию этих убийц.

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Тысячи преступников на свободе

Многие зеки войну в Украине восприняли как "уникальный шанс" оказаться на свободе, так как после полугода "службы" им пообещали помилование. И если в начале вербовочной кампании в "Вагнере" утверждали, что на войну отправят исключительно осужденных за не тяжкие преступления, впоследствии все оказалось с точностью до наоборот. Таким образом в рядах "освободителей" появились убийцы и насильники, причем некоторые с очень длинным криминальным шлейфом.

По хорошему эти преступники должны были минимум по 15-20 лет провести за решеткой, но отправив их воевать российская власть убила одним махом двух зайцев: сокращалось количество заключенных в колониях, а также частично решался вопрос с мобилизацией. А вот о последствиях такого решения не подумал никто и они не заставили себя долго ждать – вернувшиеся с войны "герои" взялись за старое.

Один из последних случаев произошел в Чувашии. На фронт 23летнего Никиту Любимова завербовали в колонии, где он отбывал наказание за избиение и грабеж. Ранее он также был судим и за изнасилование. Теперь же его обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого, который давал против него показания.

Местные жители рассказали журналистам, что после возвращения "вагнеровца" в родную деревню он угрожал женщинам, но "на это безобразие только разводили руками – мол, он приехал как герой". Однако потом опьяневший от безнаказанности преступник совершил убийство.

И этот случай – не исключение.

Учитывая признание Пригожина, что 32 тысячи зеков оказались на свободе – о последствиях можно только догадываться.

Вернулся и устроил "охоту"

Тем временем стало известно, что в Москве уже несколько дней разыскивают экс-"вагнеровца", напавшего на трех девушек. Об этом рассказала OBOZREVATEL жительница столицы РФ.

Елена в детстве переехала из Киева в Москву из-за работы отца, но ее семья не теряет связи с родственниками-украинцами – благодаря этому нам и удалось с ней поговорить.

По словам женщины, о розыске зека-"вагнеровца" она узнала благодаря контактам в правоохранительных органах. "Мой кум попросил быть осторожнее, встречать вечером дочку – и ни в коем случае не отпускать ее одну. Когда я задала вопрос о причине, ответил, что вернувшийся с войны "вагнеровец"-насильник взялся за старое", – поделилась Елена.

По ее словам, о тысячах вернувшихся с войны российских зеков, среди которых много рецидивистов, известно давно. Самое страшное, по мнению москвички, это то, что "теперь они герои, а любой, кто скажет о них что-то плохое – чуть ли не враг народа".

Женщина говорит, что взволнованных россиян успокаивали: мол, за выжившими в Украине зеками после возвращения будет "жесткий надзор", к тому же они будут находиться по месту жительства. Но это оказалось еще одной ложью.

"Как видим, они едут куда хотят. Понимаете, это бандиты и убийцы, насильники – и думать, что они вмиг все поголовно исправились – чудовищное заблуждение. Фактически сейчас они стали неприкасаемыми – пока снова кого-то не убьют. Я скажу страшную вещь, но мы тихонечко молимся, чтобы тех убийц, которых завербовали и отправили на войну из российских колоний, уничтожили украинские военные. Иначе нас скоро захлестнет волна жутких преступлений", – рассказала Елена.

По ее словам, на "родную власть" россиянам надеяться не приходится. Путинскому режиму плевать что на украинцев, что на собственных граждан – главное удержаться у власти любой ценой. Потому теперь уже минобороны РФ занимается вербовкой преступников в зонах, а россиянам остается рассчитывать на их "утилизацию" в Украине.