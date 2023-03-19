С начала года минимум тысяча заключенных из РФ погибла на войне против Украины – СМИ

Только за последние две недели на фронте было ликвидировано более 400 заключенных российских колоний – большинство, судя по некрологам, в боях за Бахмут. С начала 2023 года на украинской земле "детализировалась" минимум тысяча таких оккупантов, а всего установлены имена 2092 зэков, погибших в ходе войны против Украины.

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Такие цифры приводит BBC, отмечая, что расследователи установили имена 17 375 российских военных, которых уже нет в живых. Но речь идет только о тех данных, которые удалось найти и проверить по открытым источникам, а реальное число потерь РФ значительно больше.

"С начала года погибло не менее 1000 человек, которые должны были отбывать наказание в российских тюрьмах. За последние две недели совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 1304 погибших, что по прежнему существенно выше, чем средние показатели 2022-го. В течение первого года вторжения российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших", – говорится в материале.

Расследователи подчеркнули, что ныне большинство потерь оккупантов приходится именно на зэков. Так, на прошедшей неделе было обнаружено новое массовое захоронение солдат, предположительно воевавших в составе ЧВК "Вагнер". Близ города Березовский в Свердловской области РФ местные жители увидели 67 недавно появившихся могил. На каждой из них лежал черно-красно-желтый венок с изображением эмблемы, используемой "вагнеровцами", а также венки в цветах российского триколора с двуглавым орлом.

"На видео, опубликованном журналистами местного издания, удалось различить имена на восьми могилах. По меньшей мере четверо из похороненных оказались полными тезками заключенных, которые сейчас должны отбывать наказание, в том числе за тяжкие преступления", – пишет ВВС.

Издание привело имена этих ликвидированных зэков. Среди них есть Вадим Дубынин, который металлическим предметом убил 90-летнего ветерана Второй мировой войны и украл у нее четыре медали. Найдена могила "вагнеровца" Валерия Александрова из Троицка, приговоренного к семи годам лишения свободы за попытку убить ножом свою сожительницу потому, что она "оскорбляла его нецензурно".

Еще один полный тезка наемника ЧВК, захороненного в Березовском, – Юрий Пилюгин. Он был осужден на девять лет за убийство знакомого, который попросил его помочь починить крышу.

Также против ВСУ в рядах группы "Вагнера" воевал заключенный Вадим Марченко. Согласно судебным документам, он в очередной раз вышел из колонии летом 2019 года, пробыл на свободе чуть больше полугода. За это время совершил 11 краж и получил новый срок – четыре года тюрьмы, которые обменял на билет участие в войне, а в итоге получил пожизненный билет на "концерт Кобзона".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали "вагнеровца" Станислава Лобянова. Военный преступник был членом Цапковской организованной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

Под Бахмуом стал "двухсотым" 42-летний российский зэк Владислав Данильченко, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер". Он был приговорен к 20 годам за особо тяжкое преступление, но не досидел два года, согласившись пойти на преступную "спецоперацию".

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