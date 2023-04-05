Каково отношение российского общества к войне, как оно поведет себя при том или ином сценарии ее развития? Ответ на этот вопрос очень хотели бы знать и на Банковой, и в Белом доме. И, может быть, больше всех в Кремле, особенно в бункере.

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В массе своей глубинный народ, как и 500 лет назад, казалось бы, безмолвствует. Опросы общественного мнения, проводимые социологами в штатском, не означают ничего. Их не надо даже фальсифицировать. В квартире (или на мобильный) российского обывателя раздается звонок, и неизвестный голос строго спрашивает: "Вы поддерживает СВО на Украине?" Генетический код советского человека безошибочно подсказывает ему, что это классический вопрос Раневской: "Скажи, маленькая, что ты больше хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?"

Opinion polls и в условиях открытого общества — довольно грубый инструмент социологического исследования. Гораздо больше содержательной информации позволяют получить методы фокус-групп. Но какие у нас могут быть фокус-группы в военное время кроме как в общей камере в спецприемнике?

Парадоксально, но они в сегодняшней России непрерывно появляются как грибы после дождя. И не в местах заключения, а в пока еще не отключенном интернете. Страна, в которой миллионы людей (все военнообязанные и их семьи) поставлены властью в пограничную ситуацию — между жизнью и смертью, не может бесконечно оставаться безмолвной. Два с половиной года молчали крестьянские мобики, брошенные интеллигентными господами, грезившими о кресте над Святой Софией и проливах, на Первую мировую войну. Зато потом наговорились. Их праправнуки ворвались пока в интернет, а не в хозяйские усадьбы на Рублевке.

Фокус-группы "пограничников" чрезвычайно заряжены эмоционально и не нуждаются в провоцировании модераторов, они уже спровоцированы на разрыв аорты. Давайте послушаем несколько из них. Для первого опыта мониторинга стихийных фокус-групп я выбрал три достаточно значимые социальные группы:

— мобики;

— русские ультрафашисты;

— хозяева жизни (верхние ~ 1000 семей).

Мобики, десятками тысяч отправляемые на смерть, непрерывно обращаются к пославшему их туда человеку с почтительной просьбой обеспечить им более комфортные и безопасные условия для убийства украинцев, а еще лучше перевести их куда-нибудь глубоко в тыл.

Русские ультрафашисты (а я подобрал, согласитесь, великолепный цельный экземпляр) не хотят в тыл, наоборот, они жаждут продолжать убивать как можно больше украинцев, но им катастрофически не хватает боеприпасов, не заготовленных в достаточных количествах предателями в Генштабе. Они презирают подпирающих их в жопу бесполезных мобиков и расстреливают в отчаянии портреты до***ба Шойгу и пи**ра Герасимова.

Из "хозяев жизни" в нашем распоряжении оказалась архетипичная парочка деятелей "культурной" и "экономической" элиты. Четверть века эта "элита" по заветам веховца Гершензона благословляла власть, которая своими телеиспускательными каналами и омонами защищала ее от ярости народной. А теперь она проклинает властных лилипутов, поставивших под угрозувсе накопленные ею на проклятом Западе сокровища.

Мониторинг фокус-групп позволяет нам спроецировать поведение теперь уже более понятных нам акторов на будущие сценарии военных действий.

Рассмотрим в этой связи самый распространенный сегодня в сети сценарий успешного весеннего контрнаступления ВСУ. Для объективности воспользуемся версией не западного или украинского, а отечественного военного эксперта. Не пожалейте четырех минут вашего драгоценного времени, взыскательный читатель. Выслушайте ее внимательно и параллельно понаблюдайте за выражением лиц нашей четвертой фокус-группы — отборных кремлевских пропагандонов. Как красноречиво они молчат.

За Первой Ночью Ходаренка логически последуют освобождение Мелитополя, выход ВСУ к азовскому побережью, разрушение Крымского моста, ракетный обстрел военных объектов на всей территории Крымского полуострова.

Как, предположительно, поведут себя в этом сценарии наши контрольные фокус-группы?

Мобики перестают писать обращения к дорогому Владимиру Владимировичу и десятками тысяч бегут с фронта, беспощадно сметая своим человеческим мясом заградотряды Росгвардии и ФСБ.

Ультрафашисты расстреливают уже не портреты генералов Генштаба, а их оригиналы. Лично генерала Герасимова ждет судьба генерала Духонина, если, конечно, оставшийся верный ему спецназ ГУ ГШ не вырежет по заранее намеченному плану всю верхушку ультрафашистов и примкнувших к ним делегендарных военкоров. То есть сделает то же самое, что Гитлер 30 июня 1934 года и на что Путин не решился 10 января 2023 года.

От этого зависит, кто первым появится сначала в бункере, а затем на экранах всех телеканалов — недорезанный русский боевик Эрнст Рем с кувалдой или неизвестный нам еще русский полковник Генерального Штаба Клаус Шенк фон Штауффенберг с большим портфелем под мышкой.

В любом случае русские люди будут так заняты в этот и все последующие дни, что им просто некогда будет думать о войне с Украиной. (В 1917 году их прапрадеды так же стремительно потеряли интерес к войне с Германией.) Они будут поглощены гораздо более волнующими их проблемами: власть в России, огромная, оказавшаяся бесхозной Собственность, Жизнь, Смерть, десятки тысяч вдруг вооруженных мигрантов, сбитых в этнические отряды самообороны.

Кстати о собственности. А как же с фокус-группой "Хозяева жизни"? Кто-то из них еще до декрета Комитета Национального Спасения о закрытии границ успеет на личном джете вырваться в Дубай. Ну, а для остальных актуальной в обстановке послевоенного хаоса станет задача остаться хозяевами хотя бы собственной жизни.

На фоне всех этих потрясений подписание в Брест-Литовске соглашения об организованном выводе с территории Украины еще не разбежавшихся российских войск станет важным историческим событием для украинского народа, но довольно безразлично будет встречено российским населением.

Непотопляемая фокус-группа "пропагандоны" будет 24/7 озвучивать на все голоса вброшенный еще 31 марта (!) темничек —

На фронте люди не понимали, за что они воюют, за что они завтра должны были идти погибать.