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Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

Марина Петик
Новости России
5 минут
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Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

В России продолжаются облавы на мигрантов. В результате задержаний выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркмении, Киргизии, которые живут и работают в РФ, опустели полки супермаркетов в нескольких регионах. Поскольку именно эти люди работали на крупных продуктовых складах, где грузят товары для магазинов. А теперь еще возникли проблемы с доставкой еды, потому что не хватает курьеров.

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К антимигрантским рейдам также активно подключились русские националисты, которые пользуются поддержкой российских властей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Задерживают, а товар раздают

В России набирает обороты антимигрантской движение. Россияне теперь уже под прикрытием полиции фактически грабят людей из Центральной Азии, которые живут и работают в РФ.

Так недавно в Екатеринбурге полиция, представители военкоматов и "дружинники" из националистического движения "Русской общины" (поддерживают войну против Украины и выступают против мигрантов) провели рейд на одном из уличных рынков, где мигранты торговали фруктами и овощами.

Задержали девять торговцев. А их товар, который остался без присмотра, "дружинники" "Русской общины" разрешили бесплатно забирать прохожим. Фактически дали добро на мародерство.

Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

"Они нам сказали, что торговля тут нелегальная, продавцы убежали, так что можно все брать бесплатно", – заявила одна из женщин.

Женщины активно набивали сумки чужими фруктами и овощами, к ним подключились и мужчины. Все это больше походило на грабеж. Но никто не стеснялся.

Да и россияне в соцсетях активно поддерживали такой уличный погром.

"Неужели не доедают? Стыдно!" – написала Марина Денисова в VK (соцсеть запрещена в Украине).

"Помалкивай, если хорошо живешь", – ответил Роман Керженский

"Почему-то неловко за наших. Вот если бы товар конфисковали, а потом отдали", – советует Мария Зенцова.

Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки
Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

"Вот и правильно сделали, может, так хоть поймут, что им в России не рады", – добавляет Елена Колыбина

Это далеко не первый антимигрантский рейд в РФ. Так в Краснодаре на рынке задержали 31 мигранта из Таджикистана и Узбекистана. Двое из них оказались нелегалами, поэтому их отправят домой. А остальным вручили повестки в военкомат. Таким образом власти России набирают солдат на войну против Украины, чтобы лишний раз не раздражать собственных граждан.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому теперь выдворять мигрантов смогут полицейские. Раньше этим занимались судьи и пограничники.

Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

Русские националисты против мигрантов

В регионах России выходцам из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Киргизии уже несколько месяцев запрещают работать в такси, общественном транспорте, торговле, авторемонте, клининге, ЖКХ, производстве продуктов питания, даже в научной деятельности и телекоммуникациях, IT-сфере. К этому же подключились и "власти" оккупированного Крыма.

"Можно только воевать вместо россиян", – жалуются мигранты.

Антимигрантская волна идет по всей России. Так в Краснодарском крае в городе Кореневск произошел конфликт между местной молодежью, которая громко слушала музыку в машине и местными представителями националистической организации "Русская община".

Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

Среди молодежи оказался 20-летний курд по имени Аран (правда, его мама – русская, парень родился и вырос в этом городе), завязалась потасовка.

Арана задержала полиция и выписала штраф. Однако уже на другой день по улицам Кореневска прошло шествие под лозунгом: "Русские, вперед!" Собрали его в соцсетях представители "Северного человека" и "Русской общины". Никаких наказаний за организацию неразрешенного митинга или чего-то подобного молодые россияне не получили.

"Русская община" в РФ уже давно существует во многих городах. Туда вступают также спортсмены и ветераны "СВО". Они "наводят порядки" с мигрантами. Обиженные русские могут обратиться к ним за помощью, и они придут. Так они пришли в кафе в Екатеринбурге, где накануне выгнали неадекватного участника "СВО". После этого владелица кафе была вынуждена уехать из РФ.

Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

Ходят по ночным клубам, выискивая представителей ЛГБТ. Часто их в своих рейдах использует полиция, Росгвардия.

Они приезжали к школе №4 в Батайске в Ростовской области, окружили ее и требовали, чтобы к ним вышел 9-классник по национальности езид, оскорбивший учительницу русского языка.

Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

Некому работать грузчиками и курьерами

В результате подобный антимигрантских рейдов и нападений членов русских националистических организаций в РФ уже есть проблемы.

Так после того как полиция побывала на складах крупных продуктовых компаний в нескольких регионах в супермаркетах опустели полки с продуктами. Нет муки, хлеба, круп, макарон, воды и т.д. Поскольку работников из южных регионов забрали, часть выдворили, других отправили в военкоматы, оставшиеся разбежались – то грузить товары некому, а россияне заниматься такой малооплачиваемой работой не хотят.

А теперь в стране не хватает доставщиков еды, посылок из интернет-магазинов, поскольку в этой сфере работали тоже мигранты. Российские СМИ приводят цифры: во втором квартале 2024 года объем заказов продуктов на Wildberries упал на 22,4%. У Ozon – почти на 8%.

И все это происходит на фоне нехватки кадров: сборщиков, курьеров. Весной этого года в РФ не хватало 140 тысяч курьеров, к концу года эта цифра может составить 300 тыс. Службы доставки вынуждены отменять срочные заказы и отказываться везти товар в отдаленные районы.