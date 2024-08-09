Русские националисты и полиция устроили охоту на мигрантов: почему в РФ опустели полки с продуктами и некому доставлять посылки

В России продолжаются облавы на мигрантов. В результате задержаний выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркмении, Киргизии, которые живут и работают в РФ, опустели полки супермаркетов в нескольких регионах. Поскольку именно эти люди работали на крупных продуктовых складах, где грузят товары для магазинов. А теперь еще возникли проблемы с доставкой еды, потому что не хватает курьеров.

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К антимигрантским рейдам также активно подключились русские националисты, которые пользуются поддержкой российских властей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Задерживают, а товар раздают

В России набирает обороты антимигрантской движение. Россияне теперь уже под прикрытием полиции фактически грабят людей из Центральной Азии, которые живут и работают в РФ.

Так недавно в Екатеринбурге полиция, представители военкоматов и "дружинники" из националистического движения "Русской общины" (поддерживают войну против Украины и выступают против мигрантов) провели рейд на одном из уличных рынков, где мигранты торговали фруктами и овощами.

Задержали девять торговцев. А их товар, который остался без присмотра, "дружинники" "Русской общины" разрешили бесплатно забирать прохожим. Фактически дали добро на мародерство.

"Они нам сказали, что торговля тут нелегальная, продавцы убежали, так что можно все брать бесплатно", – заявила одна из женщин.

Женщины активно набивали сумки чужими фруктами и овощами, к ним подключились и мужчины. Все это больше походило на грабеж. Но никто не стеснялся.

Да и россияне в соцсетях активно поддерживали такой уличный погром.

"Неужели не доедают? Стыдно!" – написала Марина Денисова в VK (соцсеть запрещена в Украине).

"Помалкивай, если хорошо живешь", – ответил Роман Керженский

"Почему-то неловко за наших. Вот если бы товар конфисковали, а потом отдали", – советует Мария Зенцова.

"Вот и правильно сделали, может, так хоть поймут, что им в России не рады", – добавляет Елена Колыбина

Это далеко не первый антимигрантский рейд в РФ. Так в Краснодаре на рынке задержали 31 мигранта из Таджикистана и Узбекистана. Двое из них оказались нелегалами, поэтому их отправят домой. А остальным вручили повестки в военкомат. Таким образом власти России набирают солдат на войну против Украины, чтобы лишний раз не раздражать собственных граждан.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому теперь выдворять мигрантов смогут полицейские. Раньше этим занимались судьи и пограничники.

Русские националисты против мигрантов

В регионах России выходцам из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Киргизии уже несколько месяцев запрещают работать в такси, общественном транспорте, торговле, авторемонте, клининге, ЖКХ, производстве продуктов питания, даже в научной деятельности и телекоммуникациях, IT-сфере. К этому же подключились и "власти" оккупированного Крыма.

"Можно только воевать вместо россиян", – жалуются мигранты.

Антимигрантская волна идет по всей России. Так в Краснодарском крае в городе Кореневск произошел конфликт между местной молодежью, которая громко слушала музыку в машине и местными представителями националистической организации "Русская община".

Среди молодежи оказался 20-летний курд по имени Аран (правда, его мама – русская, парень родился и вырос в этом городе), завязалась потасовка.

Арана задержала полиция и выписала штраф. Однако уже на другой день по улицам Кореневска прошло шествие под лозунгом: "Русские, вперед!" Собрали его в соцсетях представители "Северного человека" и "Русской общины". Никаких наказаний за организацию неразрешенного митинга или чего-то подобного молодые россияне не получили.

"Русская община" в РФ уже давно существует во многих городах. Туда вступают также спортсмены и ветераны "СВО". Они "наводят порядки" с мигрантами. Обиженные русские могут обратиться к ним за помощью, и они придут. Так они пришли в кафе в Екатеринбурге, где накануне выгнали неадекватного участника "СВО". После этого владелица кафе была вынуждена уехать из РФ.

Ходят по ночным клубам, выискивая представителей ЛГБТ. Часто их в своих рейдах использует полиция, Росгвардия.

Они приезжали к школе №4 в Батайске в Ростовской области, окружили ее и требовали, чтобы к ним вышел 9-классник по национальности езид, оскорбивший учительницу русского языка.

Некому работать грузчиками и курьерами

В результате подобный антимигрантских рейдов и нападений членов русских националистических организаций в РФ уже есть проблемы.

Так после того как полиция побывала на складах крупных продуктовых компаний в нескольких регионах в супермаркетах опустели полки с продуктами. Нет муки, хлеба, круп, макарон, воды и т.д. Поскольку работников из южных регионов забрали, часть выдворили, других отправили в военкоматы, оставшиеся разбежались – то грузить товары некому, а россияне заниматься такой малооплачиваемой работой не хотят.

А теперь в стране не хватает доставщиков еды, посылок из интернет-магазинов, поскольку в этой сфере работали тоже мигранты. Российские СМИ приводят цифры: во втором квартале 2024 года объем заказов продуктов на Wildberries упал на 22,4%. У Ozon – почти на 8%.

И все это происходит на фоне нехватки кадров: сборщиков, курьеров. Весной этого года в РФ не хватало 140 тысяч курьеров, к концу года эта цифра может составить 300 тыс. Службы доставки вынуждены отменять срочные заказы и отказываться везти товар в отдаленные районы.