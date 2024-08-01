Россияне остались без воды и муки: как 'охота' на мигрантов привела к пустым полкам с продуктами в супермаркетах

В российских супермаркетах пустеют полки. Покупатели из Ярославской, Костромской, Ивановской областей, из Питера, Пскова, Владимира жалуются в соцсетях, что не могут купить муку, крупы, макароны, воду и даже хлеб. Представители ритейла уверяют, что все их сотрудники просто поехали домой в отпуск. Однако люди подозревают, что все дело в рейдах полиции против мигрантов – нелегалов ловят и депортирует на родину.

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Опустели полки с продуктами

В России новая напасть. На этот раз в нескольких регионах в супермаркетах "Пятерочка", "Перекресток", "Красное и белое" и др. опустели полки с продуктами.

Российские покупатели постят в соцсетях фото и видео пустых полок в магазинах Ярославля, Рыбинска, Костромы, Иваново, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов. Там раскуплена вся вода, нет круп, муки, хлеба. Словом, всего того, что необходимо людям каждый день. Зато полки с консервами стоят полные.

Россияне пишут, что такая ситуация наблюдается уже третью неделю.

"Я не знаю, в чем дело, но я уже третью неделю вечером не могу купить хлеб, а теперь нет муки и макарон. Что происходит?" – возмущается жительница Иваново.

"В "Пятерочке" в Рыбинске не осталось ни капли воды!" – пишет жительница этого города в ВК-группе "Жесть Ярославль".

Представители компаний, которым принадлежат эти сети, успокаивают людей и уверяют, что просто их сотрудники складов отправились в отпуска. Обычно это приезжие из Средней Азии, мигранты, и сейчас они взяли отпуск, чтобы навестить родных.

Продавцам, администраторам магазинов приходится самим ехать на распределительные склады и помогать комплектовать товары для отправки их в магазины.

Мигрантов выгнали, работать некому

Но покупатели не верят этим "сказкам". По мнению россиян, причина пустых полок в полицейских рейдах против нелегальных мигрантов и их выдворение из РФ. В том же Ярославле 23 июля полиция провела рейд против мигрантов на нескольких объектах, включая склад продуктов одной из крупных сетей.

А всего за полгода из России выдворено 40 тысяч приезжих, это столько же, сколько за целый прошлый год.

"Осветлили", ну вот теперь сами светлейшие пусть и работают," – пишет Анжела Соловьева в группе в ВК "Жесть Ярославль" (запрещенной в Украине соцсети), намекая на заявление начальника Подмосковного управления МВД Виктора Паукова, который такими словами озвучил приказ избавиться от мигрантов.

"Я думаю, те, кто радуются, пойдут вместо мигрантов улицы мести", – пишет Андрей Невский. На что некоторые пользователи уверяют, что если зарплаты поднимут, то и россияне пойдут туда работать.

"Скатертью дорога, русских грузчиков, кассиров, уборщиц наберут", – с иронией говорит Аннет Спиридонова.

Что, естественно, вызывает споры среди российских пользователей, поскольку даже в грузчики ниже чем за 150 тыс. руб. (70 тыс. грн) якобы идти не хотят. Хотя такую зарплату даже российские врачи не получают.

Выгоняют и отправляют на войну

Еще одна причина нехватки кадров на продуктовых складах в том, что за счет приезжих из регионов Средней Азии пытаются решить проблему набора военнослужащих для так называемой СВО. Ведь каждому из них при получении паспорта РФ сразу же вручают повестку в военкомат.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, только в этом году было "отловлено" 30 тысяч мигрантов с российскими паспортами, 10 тысяч из них отправлены на "СВО". Тех, кто не соглашается, лишают российского паспорта и выдворяют.

Также призывают пополнить ряды ВС РФ лиц без гражданства. За это (если выживут) им обещают дать российский паспорт.

О том, что РФ нужны солдаты, говорит и то, что на днях президент Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 августа и до конца года каждому, кто подпишет контракт с МО РФ, выплатят 400 тыс. руб. Это в два раза больше, чем раньше.

"Из-за "СВО" в России кадровый голод, не хватает до 5 млн рабочих рук – представляете, какая это цифра! Их нет не только на складах в ритейле – их нет на строительстве, в ЖКХ. После теракта в "Крокус-центре" мигрантов постоянно шмонают. Когда поймают – либо на контракт, либо езжай назад к себе в Среднюю Азию. Часть из них уезжает на работу на захваченные территории Украины. Там законы не работают. А тут – в Москве, Питере – уже некому дворы подметать", – рассказывает житель Санкт-Петербурга (в целях безопасности своего имени не называет).

В то же время в российской Госдуме рассматривается законопроект о новом режиме депортации мигрантов, нарушивших закон. Им может быть запрещено покупать недвижимость, автомобили, а также управлять ими, запрещено проведение банковских операций и снятие налички более 30 тыс. руб. Такие иностранцы, подлежащие высылке, будут занесены в реестр МВД.