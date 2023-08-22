'Рождается все меньше детей': Путин забил тревогу из-за критической демографической ситуации в России. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин забил тревогу из-за критической демографической ситуации в России. Он заявил, что в РФ рождается меньше детей, чем годом ранее.

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Потому диктатор захотел провести какие-то дополнительные мероприятия в области демографии. Об этом Путин заявил на заседании российского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", – сказал он.

Российский лидер добавил, что уже давались поручения, связанные с дополнительными мерами в сфере демографии, и сейчас в России работают региональные программы повышения рождаемости.

"Я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этой программы", – отметил диктатор.

Напомним, в России разворачивается демографический кризис. За последние три года в результате войны, болезней и эмиграции страна потеряла примерно на 2 млн человек больше обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL: издание Bloomberg считает, что в России в 2023 году ожидается самый масштабный демографический кризис в истории. Рождаемость упадет, а темпы падения населения увеличатся.

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