Ростовскую область РФ атаковали дроны, говорят о прилетах: какие объекты были под ударом

Ночью 19 ноября дроны атаковали Ростовскую область России, приведя к подрыву авто на трассе Таганрог – Мариуполь. Предполагается, что целью беспилотников в регионе могли быть нефтеперерабатывающий завод и аэродром, которые уже неоднократно были атакованы ранее.

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Местные власти лишь частично подтвердили попадание, а в целом заявили об "отражении атаки". О хрониках взрывной ночи в стране-агрессоре рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С первой до трех ночи не менее 11 дронов разного типа атаковали Ростовскую область", – утверждает он.

Согласно официальной информации россиян и данных с места, зафиксировано попадание в Каменск-Шахтинском (там есть НПЗ, который уже был неоднократно атакован в течение года); прилет в Морозовске (там расположен военный аэродром, который тоже не раз подвергался атакам); взрывы в Таганроге.

В частности отмечается, что падение цели или последствия работы российской ПВО привели к подрыву и пожару автомобиля на трассе, ведущей к Мариуполю, недалеко от аэродрома базирования вертолетов в Таганроге.

"Официальный Ростов частично подтверждает попадание, что дополнительно указывает на серьезность реальных последствий", – пишет Андрющенко.

Минобороны РФ уверяло россиян в отражении атаки на территории Ростовщины. Они утверждают, что беспилотник упал на трассе в Белокалитвинском районе, в результате взрыва "осколочные ранения получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на дороге для отдыха".

За ночь в области российская ПВО якобы уничтожила 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, громко 19 ноября было в городе Карачев Брянской области РФ – там раздался мощный взрыв, после которого небо засияло огненным заревом, а дальше последовали менее интенсивные взрывы. Так, Силы обороны Украины повторно атаковали в регионе 67-й склад БК ГРАУ минобороны России.

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