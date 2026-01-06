Скандал года. Норвежских прыгунов обвинили в увеличении половых органов

В мире прыжков с трамплина вспыхнул скандал из-за подозрений в необычных методах повышения результативности спортсменов. По информации Bild, некоторые из норвежских прыгунов якобы использовали методы, влияющие на размер половых органов, чтобы получить преимущество при измерении костюмов.

Каждого спортсмена перед сезоном сканируют 3D-сканером, чтобы определить "шаговую мерку" — точку в нижней части гениталий, которая становится ориентиром для размера костюма на весь сезон. Смещение этой точки вниз увеличивает площадь костюма и даёт дополнительное "подъёмное" преимущество. По слухам, некоторые спортсмены прибегали к инъекциям гиалуроновой кислоты, чтобы временно увеличить половой орган перед измерением.

Ранее прыгуны использовали и другие методы: в ход шли силиконовые вставки в нижнем белье или даже специальные накладки из поролона вокруг гениталий. Сейчас во время замеров присутствует медицинский персонал, и использование видимых вспомогательных средств исключено, заявляет Маттиас Хафеле, глава по материалам FIS. Он также отметил, что в будущем планируется новая методика измерений, при которой ориентиром будет служить костная структура, а не мягкие ткани.

Медицинские эксперты предупреждают о рисках подобных вмешательств. Камран Карим, главный врач клиники в Крефельде, объяснил: "Инъекции гиалуроновой кислоты или парафина дают только временное визуальное увеличение, фактической длины это не прибавляет, и процедура небезопасна".

