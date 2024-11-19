Под ударом мог быть состав БК: в российском Карачеве прогремел мощный взрыв, поднялось зарево. Видео

В городе Карачев Брянской области РФ ночью 19 ноября раздался мощный взрыв, после которого небо засияло огненным заревом, а далее последовали менее интенсивные взрывы. Вероятно, там был атакован 67-й склад боекомплекта Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России, на который "бавовна" уже наведывался месяц назад.

Видео дня

Перед громким взрывом местные власти объявили ракетную опасность, а потом утверждали, что регион был атакован "украинскими беспилотниками". В сети при этом появилось видеоподтверждение сильного пожара.

"В Брянской области была объявлена ракетная опасность, после чего в Карачеве, по словам очевидцев, раздался очень мощный взрыв. Сейчас жители видят огненное зарево и слышат менее мощные взрывы. Здесь расположен большой оружейный арсенал", – сообщили утром во вторник российские паблики.

Они предположили, что по складу БК был нанесен удар, но, мол, пока неясно, чем именно – "с использованием беспилотников или ракет".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о "предотвращении попытки террористической атаки киевского режима". Он утверждает, что войска противовоздушной обороны РФ "обнаружили и уничтожили около 10 БПЛА самолетного типа".

Вместе с тем российские пропагандисты начали выдумывать, якобы на Брянщину была совершена "комбинированная атака с помощью БПЛА и западных ракет ATACMS/Storm Shadow", так как о снятии запрета на их применение Силами обороны Украины сообщали накануне западные СМИ.

Отметим, что 19 ноября в стране-агрессоре отмечают день ракетных войск и артиллерии. Российский 67-й арсенал ГРАУ расположен рядом с 20-тысячным городом в 114 км от границы с Украиной. Общая площадь склада – около 3,5 кв. км.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в Брянской области действительно был удар по 67-му арсеналу ГРАУ. Там размещались артиллерийские боеприпасы, в том числе с северокорейскими системами к ним, а также корректируемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали 67-й склад БК ГРАУ в ночь на 9 октября 2024 года. Тогда там, среди прочего, хранились боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!