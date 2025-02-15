РосСМИ приказали заткнуться о Трампе и больше хвалить Путина: ISW объяснили, что испугало Кремль

После телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Кремле приказали пропагандистам меньше писать о последнем. Вместо этого российские государственные СМИ должны увеличить количество сообщений, которые должны изобразить Путина "сильным и решительным лидером".

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Распоряжение обусловлено "ревностью" и боязнью Путина относительно того, что россияне могут начать считать Трампа настоящим лидером, на фоне которого диктатор будет выглядеть очень блекло. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Информацию о новых указаниях для российских пропагандистов из государственных и проправительственных СМИ накануне сообщило оппозиционное российское издание "Медуза". Из Кремля пропагандистам спустили "методичку", согласно которой они должны подавать разговор Трампа с Путиным исключительно как "инициативу и победу" последнего. Также РосСМИ категорически рекомендовали помешать вспоминать о Трампе как при освещении разговора, так и в контексте других событий.

"Медуза" сообщала, что Кремль обеспокоен тем, что российская общественность может воспринимать Трампа как более "проактивного и решительного" лидера, чем Путин, и хочет, чтобы российские СМИ подчеркнули, что только Путин отвечает за результат переговоров между ним и Трампом", – отметили аналитики.

Российское издание также пообщалось с неназванным политтехнологом из администрации президента РФ, и тот объяснил: Путин не хочет, чтобы россияне восприняли Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", в то время как его самого – как пассивного или слабого лидера по сравнению с американским президентом.

К тому же, пропагандистам предписано уменьшить градус эйфории в сообщениях о возможных переговорах, чтобы не создавать у российского населения "ложных, слишком оптимистичных ожиданий".

"Раньше российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия могла бы работать, но Кремль, возможно, пытается отрицательно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и активность Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах и двусторонних переговорах", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что российские войска стали использовать меньше бронетехники в Украине. Причиной перехода от механизированных к преимущественно пехотным штурмам стали потери техники, которые с каждым годом растут. Если в 2023 году в целом россияне потеряли около 3 тысяч единиц бронированной техники, то в 2024-м потеряно более 5 тысяч.

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