Россию трясет и разрывает изнутри: на Камчатке произошло мощное землетрясение и извержение вулкана. Видео

В 108 км от российского Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,0. После него у берегов Камчатки была зафиксирована серия афтершоков (т.е. новых толчков, со значительно меньшей магнитодой), началось извержение вулкана Шивелуч.

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Об этом сообщили Геологическая служба США и российское МЧС. Правда, USGS дало предупреждение об "опасных волнах цунами в пределах 300 км от эпицентра" вдоль побережья России, а российские спасатели отрицали вероятность цунами.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 55 милях от Петропавловска-Камчатского с населением около 181 тысячи человек. Землетрясение имело глубину около 30 миль.

После землетрясения прошла серия афтершоков с магнитудой 3,9. В МЧС России по Камчатскому краю заявили, что "зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск".

Это "незначительное количество" наглядно показали местные рыбаки.

И только после этого власти Камчатки сообщили, что вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря и начал извержение.

Для Шивелуча российские авиаторы на этот день установили оранжевый код опасности, то есть вулкан для местных авиаперевозок представляет опасность . Информации об эвакуации из региона пока нет.

Местные жители показывают в сети, что происходит рядом с вулканом.

Шивелуч – самый северный вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Там проживает около 5 тыс. человек. Это один из самых больших вулканов Камчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя в мире существует всего около 20 супервулканов, достаточно будет извержение только одного из них, чтобы развернулась катастрофа планетарного масштаба. В последний раз такое извержение происходило около 26500 лет назад, а ближайшее по мощности к супервулкану – в 1815 году.

Напомним, что в апреле в Индонезии произошло извержение вулкана Маунт-Руанг, выбрасывающего огненную лаву и пепел на тысячи метров в ночное небо. Стихийное бедствие заставило эвакуировать 11 тысяч человек в провинции Северное Сулавеси.

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