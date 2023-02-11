Россиянин во время прямого эфира крикнул 'Слава Украине' и озадачил собеседника: история получила продолжение. Видео

В России продолжается поиск и "наказание" так называемой "5 колонны". В этот раз в ее ряды россияне записали 33-летнего жителя Ярославля Валентина Ганичева, который, находясь в нетрезвом состоянии, во время прямого эфира в соцсети внезапно крикнул "Слава Украине!".

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"Предателя" мгновенно нашли и заставили записывать "покаянное видео", ему грозит админответственность. Об этом сообщают местные российские паблики.

В России нашли очередного "предателя". Им оказался житель города Ярославль Валентин Ганичев.

Подвыпивший россиянин во время совместного с приятелями стрима внезапно дважды выкрикнул "Слава Украине!", а после заявил, что Украина победит. Один из его друзей, также сидевший в кадре, сначала испуганно переспросил "Ты чего?", а после выплеснул товарищу в лицо жидкость из бутылки, которую держал в руках.

"Ты ох*ел, бл*дь?! Ты че несешь?!" - начал кричать более трезвый стример.

До самого "героя" тоже, похоже, дошло, что просто так ему эта выходка не пройдет - и он начал просить "удали это, удали... Быстрей, быстрей!".

Впрочем, удалить "это" неудачливые стримеры не успели.

В местных пабликах Ярославля спустя некоторое время появилось видео с кричавшим "Слава Украине!" горожанином. В лучших традициях сегодняшней России 33-летнего Валентина Ганичева окрестили "представителем ЛГБТ-сообщества" и обвинили в том, что он "продался за копейки". Видео с ним в соцсети слили российские силовики.

"Еще один представитель лгбт-сообщества из Ярославля за копейки был нанят украинскими пропагандистами, чтобы на стриме покричать "Слава Украине". Подобную беспринципность не оценили даже его друзья. В итоге 33-летний Валентин Владимирович Ганичев будет привлечен к административной ответственности, а два его приятеля пойдут по делу свидетелями", - пишет один из ярославских пабликов.

На одном из опубликованных в российских соцсетях видео Ганичева допрашивают силовики. Мужчина с явными признаками избиения на лице говорит, что был задержан "за то, что дискредитировал специальную военную операцию".

Сделал он это якобы за деньги.

"Мне задонатили денег. Тысячу рублей. Сейчас к СВО отношусь положительно. Я утверждаю, что Владимир Путин, наш президент, сделал правильный выбор. И я нисколько не сомневаюсь о том, что Владимир Путин сделал правильный выбор", - говорит Ганичев на видео из полицейского участка.

На втором опубликованном видео зафиксированы все три стримера. На вопрос "за что задержаны?" приятели Ганичева молчат, опустив глаза, сам он после паузы срывающимся голосом отвечает: "за дискредитацию СВО".

"Как вы относитесь к этому?" - спрашивает голос за кадром.

В этот момент приятели Ганичева со словами "Резко отрицательно" несколько раз наносят ему удары по голове.

После этого все трое кричат "Слава России".

Напомним, ранее сообщалось, что в России на российского актера Артура Смольянинова, поддержавшего Украину, составили протокол о "дискредитации" армии РФ.

Он в своих публичных выступлениях поддержал Украину и осудил развязанную Россией полномасштабную войну. Также актер назвал войну в Украине бойней и породистым террором.

Звезда сериала "Самара" и фильма "9 рота" в ответ на известие о составлении протокола заявил, что для него "не существует законов этого государства". Сам он уже выехал из РФ в Европу.