Российский диктатор Путин все больше приближает Российскую Федерацию к стандартам Северной Кореи. Как и северокорейский деспот Ким Чен Ын, Путин стал пожизненным правителем маргинализированной нации. Но, несмотря на контроль Москвы над поставками газа и нефти в Европу и постоянное место в Совете Безопасности ООН, Россия так и не смогла вернуть себе статус сверхдержавы, который имел бывший СССР.

Поэтому, чтобы доказать мировому сообществу свое эфемерное “право” на такое “возвращение”, Россия “бряцает оружием” на международной арене, оккупировала украинский Крым и начала длительную войну на Донбассе.

Путин сделал все, чтобы цивилизованные страны Запада имели основания для того, чтобы считать Россию глобальным врагом номер один.

Самодержавный мафиозный босс руководит неудачной российской экономикой, которая лишь послужила фантастическому обогащению Путина и его друзей, держит страну в постоянном страхе и неопределенности. Ведь только так можно заставить замолчать те политические силы, которые в условиях свободной политической конкуренции давно бы смели преступный путинский режим.

Путинская мнимая “стабильность” – это ничто иное, как безумная коррупция, огромное неравенство доходов населения Российской Федерации, агрессия в отношении соседних государств и так никогда и не раскрытые убийства тех политиков и оппозиционеров, которые осмелились критиковать Путина и созданную им уродливую систему, медленно, но неизбежно уничтожающую саму Россию.

Страна, что по своему потенциалу должна была бы стать экономически процветающим и благополучным государством, превратилась в территориальное образование со слабой экономикой и деградированной инфраструктурой. Путинская преступная камарилья “высосала жизнь” из народа, который по непостижимым причинам более 20 лет терпит этого пагубного монстра, выдающего себя за пожизненного президента России.

Опасность России для мира заключается в том, что Путин превратил подчиненную ему страну в потенциального банкрота, которая еще хоть как-то держится на плаву благодаря газонефтяным финансовым поступлениям из Европы. И если это финансирование путинской власти внезапно закончится, то государство, которое имеет оружие массового уничтожения, станет вдвойне опасным для окружающего мира.

Однако никаких усилий со стороны Путина по диверсификации российской экономики, так и не прослеживается. Тиран, как всегда, действует нагло и нахраписто, считая, что ресурсы можно будет получить после оккупации государств, которые находятся рядом с Российской Федерацией.

РФ стремительно деградирует, однако Путина и его окружение “оттянуть” от продолжения тотального разграбления России, уже невозможно. Поскольку не существует никаких факторов сдерживания в стране, где вертикаль власти построена на бесконечной коррупции и вседозволенности властных элит.

Кроме того, у Путина нет никакой возможности безопасно покинуть свой пост. Потому, что за все содеянное, на него гарантированно будет ждать тюрьма, а тот момент, когда он мог безопасно передать свою власть “президенту Дмитрию Медведеву, или еще какой-то своей политической марионетке он уже безнадежно пропустил.

Но если до оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году у Путина еще теоретически сохранялась хоть какая-то возможность уйти в отставку и доживать свой век в имении, купленном на “честно украденные” деньги в какой-то теплой и привлекательной части мира, то теперь для него такая возможность уже закрыта навсегда.

И думал ли вообще Путин о том, чтобы самому добровольно покинуть президентское кресло? Ведь тоталитарного правителя безграничная власть над РФ настолько развратила, что этот, безжалостный к другим деспот, похоже, теперь вне ее себя просто уже не представляет.

К сожалению, геополитические замашки своего “лидера”, которые заключаются в имперской парадигме шовинистической агрессии в отношении соседних стран и в постоянном расширении границ, разделяют многие россияне – даже Навальный не критиковал аннексию Крыма.

Россияне не захотели усвоить уроки, которые должны бы быть ими изучены еще после окончания Второй мировой войны – определенные границы государств должны оставаться незыблемыми. Однако в Москве считают, что это их совсем не касается.

Население России находится в состоянии наркоза, в который ввел его в путинский телевизор, и из этого состояния его могут вывести только крупные социально-экономические потрясения.

Сейчас РФ продолжает балансировать на грани краха. Но Путин так заелся с Западом, что теперь на “ножки Байдена” Россия рассчитывать не может.

И Кремль продолжает запугивать других своим ядерным оружием, вторгаться на территории соседних стран, проводить террористические операции по всему миру.

Путин превратил Россию в преступный картель, который применяя военную силу, оккупирует чужие земли. Не заботясь о том, что сама эта страна “отличилась” резким уменьшением своего населения, неустанным сокращением жизни ее граждан, застойной экономикой, превратившей Российскую Федерацию в страну “третьего мира”. И при этом Россия безнадежно подсела на “нефтегазовую иглу”, без “вливаний” из которой она уже существовать просто не может.

А главное, что у Москвы нет союзников, а загнать бывшие союзные республики в новое подобие СССР ей никак не удается.

Россия превратилась в несостоявшееся государство. По сути, это огромная свалка для регрессии и дисфункции.

Российская Федерация вполне может служить наглядным примером для демократических стран, что произойдет, когда народ отдает свою судьбу в руки преступникам от политики. Полагаясь на таких циничных и развращенных отсутствием хотя бы минимальной ответственности за все содеянное персон, как Путин.

Россияне заключили сделку с дьяволом: терпеть зло тотального разграбления государства и беспредельную коррупцию на вершине пирамиды власти в обмен на относительно благополучную, по их меркам, жизнь.

Теперь же действие этого взаимного соглашения подходит к концу. И последствия для населения России могут оказаться просто катастрофическими.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.