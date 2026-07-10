ОСТАНОВИТЬ кровавую "российскую" Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

Видео дня

Фактически ровно за два года до открытия Летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США) МОК (Международный олимпийский комитет) принял решение, которым отменил ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе!

И если это позорное решение "наемников" из МОК было, к сожалению, предсказуемым, то реакция спортивных чиновников Украины откровенно шокирует.

Заявление министров МИД и Минспорта сводится к призыву к правительствам стран, принимающим международные спортивные соревнования, лишь… "не допускать демонстрации государственной символики РФ".

Глава НОК Украины вообще признал, что у властей НЕТ "алгоритма действий, чтобы предотвратить возвращение россиян под собственным флагом на Олимпиады" и НЕТ "ответа, что нам делать"?!

Главные истории дня

В то же время Эстония, согласно заявлениям посольства и министра культуры, планирует обратиться к Европейской комиссии с предложением исключить из программы Erasmus+ и других мер поддержки ЕС спортивные организации, которые допускают Россию и Беларусь к международным соревнованиям.

Эстония также готовит заявление комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу с предложением исключить МОК, а также ряд других спортивных организаций, например Международную федерацию фехтования и Международную федерацию водных видов спорта, из программ финансирования Европейского Союза.

Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

Поэтому я не предлагаю, а ТРЕБУЮ:

- определить на уровне СНБО и Правительства четкий и действенный план действий по недопущению России и Беларуси к Олимпиаде-2028 и другим международным соревнованиям;

- МИД создать объединение, по крайней мере из числа стран ЕС, которое совместно будет защищать олимпийские ценности мира и справедливости и приложит все усилия для недопущения кровавой "российской" Олимпиады-2028;

- НОКу Украины, в случае положительного или нейтрального голосования членов исполкома МОК Сергея Бубки и Валерия Борзова за отмену участия россиян в международных соревнованиях, ТРЕБОВАТЬ их отзыва и замены;

- Министерству спорта инициировать смену руководства спортивных федераций Украины, которые до сих пор возглавляют народные депутаты или видные представители запрещенных пророссийских коллаборационистских партий.

И большая и настойчивая просьба к нашим ЗВЕЗДАМ СПОРТА, которые сейчас выступают и проживают за рубежом: НЕ МОЛЧИТЕ!

Вы все сегодня – народные дипломаты, поскольку имеете огромную аудиторию поклонников спорта по всему миру.

Поэтому ваша принципиальная ПАТРИОТИЧЕСКАЯ УКРАИНСКАЯ и антироссийская позиция крайне важна и необходима!

Ежедневно напоминайте болельщикам и всему спортивному миру, что СОТНИ украинских спортсменов, тренеров и молодых атлетов были убиты или лишены своего олимпийского будущего из-за агрессии российской орды убийц, варваров и мародеров. И ещё одна деликатная просьба к вам: попросите своих жён и подруг прекратить пафосный флешмоб в социальных сетях о шикарной и счастливой жизни на богатых курортах различных островов мира.

Об этом УМЕСТНО будет написать на следующий день ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

А пока придерживаемся завета нашего духовного ОТЦА Тараса ШЕВЧЕНКО: "БОРИТЕСЬ – ПОБОРИТЕ, Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава И воля святая!"